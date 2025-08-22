«Башкиравтодору» оформляют возврат

Конкурсный управляющий «Башкиравтодора» Олег Рыкус направил в арбитражный суд Башкирии два заявления, в которых просит вернуть в конкурсную массу компании-банкрота 4,65 млрд руб. Претензии касаются договоров поставки битумов, заключенных с салаватским «Битумом», а также договора займа с «Хотьковским автомостом» и залогового счета «Башкиравтодора» в Газпромбанке. По мнению господина Рыкуса, стройматериал поступал по завышенной цене, а договор залога был фиктивным.

Конкурсный управляющий АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании недействительными семи договоров поставок битумных материалов, заключенных с ООО «Битум», и возврате в конкурсную массу предприятия 2,35 млрд руб.

Спорные сделки совершались с июня 2024 года по июнь текущего года, после начала процедуры банкротства «Башкиравтодора». Договоры поставок были полностью оплачены, при этом цена продукции превышала средневзвешенные цены первичного рынка нефтяного битума до 46%, полагает Олег Рыкус. Конкурсный управляющий считает, что сделки совершались в нарушение прав и интересов иных кредиторов. При этом «Битум» знал о неплатежеспособности «Башкиравтодора»: подав в суд заявление об установлении размера задолженности со стороны «Башкиравтодора», он продолжал отпускать ему стройматериалы.

Во втором исковом заявлении господин Рыкус просит признать недействительными договоры займа и залога, заключенные в апреле прошлого года между «Башкиравтодором» и «Хотьковским автомостом».

Как сообщается в иске, накануне введения процедуры наблюдения, дорожный подрядчик заключил с «Хотьковским автомостом» договор займа на 1 млрд руб. и открыл в Газпромбанке (привлечен соответчиком по иску) залоговый счет: деньги предприятия с этого счета должны были пойти в залог «Хотьковскому автомосту».

«Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан Региональному фонду. Гендиректор компании Ильдар Юланов находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В июле арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом. На тот момент суммарный размер требований текущих кредиторов должника составлял более 5,7 млрд руб. Еще не рассмотрены требования Регионального фонда и Сбербанка на общую сумму около 2,5 млрд руб., а также требования ряда других кредиторов должника.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате. Входит в одноименную группу компаний, включающую также «Салаватметалл» и «Современные битумные материалы». В прошлом году чистая прибыль «Битума» составила 910 млн руб. при выручке 14 млрд руб.

Однако после введения процедуры наблюдения суды двух инстанций установили, что сделка была фиктивной. «Башкиравтодор» не получал денег от залогодателя, а счет в Газпромбанке использовал для выплат поставщикам – всего перевел 2,3 млрд руб. Таким образом, полагает господин Рыкус, мнимая сделка позволила вывести деньги должника, уменьшая его активы. Конкурсный управляющий просит суд признать недействительными банковские операции по залоговому счету и вернуть деньги в конкурсную массу.

Оба заявления поданы 19 августа и пока не приняты к производству.

Иски конкурсного управляющего поданы на фоне желания кредиторов «Башкиравтодора» сместить Олега Рыкуса. 8 сентября состоится заседание по рассмотрению заявления министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, Регионального фонда, Сбербанка об отстранении господина Рыкуса от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

В «Битуме» от комментариев вчера воздержались.

В «Хотьковском автомосту» на запрос «Ъ» по электронной почте не ответили.

По мнению партнера юридической компании «Якупов и партнеры» Тимура Якупова, иск по договору займа выглядит перспективней, нежели оспаривание договоров поставки битумов.

«Перспектива по оспариванию "битумных" договоров, на мой взгляд, зависит от полноты доказательств рыночного порядка цен и фактического ущерба конкурсной массе. В то время как наличие преюдициальных актов о мнимости договора займа и фиктивности схемы позволяет прогнозировать высокую вероятность признания сделки недействительной»,— отметил господин Якупов.

Елена Мишина