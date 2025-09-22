Новосибирское заксобрание изберет своих руководителей 25 сентября

Первая сессия законодательного собрания Новосибирской области восьмого созыва назначена на 25 сентября. Соответствующее распоряжение спикер седьмого созыва Андрей Шимкив подписал 22 сентября.

Согласно документу, на сессии депутатам предстоит утвердить структуру областного парламента. Кроме того, они изберут председателя и его заместителей, руководителей комитетов и комиссий.

Новый состав областного парламента был избран по итогам голосования, состоявшегося 12-14 сентября. 51 депутат из 76 будет представлять «Единую Россию». Во фракции КПРФ на этот раз 10 человек. По четыре депутата будут представлять ЛДПР, «Новых людей» и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Двух депутатов в заксобрание провела Партия пенсионеров, одного — «Родина».

Как писал «Ъ-Сибирь», первая сессия горсовета Новосибирска восьмого созыва состоится 26 сентября.

Валерий Лавский