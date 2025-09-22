Новый созыв новосибирского горсовета соберется на сессию 26 сентября

Первая сессия горсовета Новосибирска восьмого созыва состоится 26 сентября. Ее повестка опубликована на сайте муниципального парламента.

На первой сессии будет утверждена структура горсовета. Планируется избрать спикера, его заместителей и председателей комиссий.

Напомним, выборы состоялись 12-14 сентября 2025 года. 40 мест из 50 получили кандидаты, выдвинутые от «Единой России». Кроме того, в горсовете будет работать фракция КПРФ из шести депутатов и фракция «Новых людей» из трех. Кроме того, одним депутатом в горсовете представлена «Родина».

Валерий Лавский