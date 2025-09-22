Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый созыв новосибирского горсовета соберется на сессию 26 сентября

Первая сессия горсовета Новосибирска восьмого созыва состоится 26 сентября. Ее повестка опубликована на сайте муниципального парламента.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На первой сессии будет утверждена структура горсовета. Планируется избрать спикера, его заместителей и председателей комиссий.

Напомним, выборы состоялись 12-14 сентября 2025 года. 40 мест из 50 получили кандидаты, выдвинутые от «Единой России». Кроме того, в горсовете будет работать фракция КПРФ из шести депутатов и фракция «Новых людей» из трех. Кроме того, одним депутатом в горсовете представлена «Родина».

Валерий Лавский

