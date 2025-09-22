ФАС завела еще одно антимонопольное дело на «Газпром межрегионгаз Ижевск»

На ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» возбудили антимонопольное дело за прекращение поставки газа, сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии. Это второе дело антимонопольщиков, заведенное на компанию за ограничение подачи ресурса.

Управление считает, что компания необоснованно ограничила поставку газа в многоквартирный дом в городке Строителей в Ижевске, несмотря на наличие добросовестных потребителей, исполняющих обязательства по оплате. «Вследствие этого подготовка многоквартирного дома к отопительному периоду становится невозможной, что создает угрозу теплоснабжению жильцов и нарушает санитарные нормы»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее региональное УФАС возбудило дело на «Газпром межрегионгаз Ижевск» за прекращение подачи газа в котельные ООО «УК “Спутник”». Помимо ограничения поставки ресурса, газовая организация направила УК уведомление об одностороннем расторжении договора поставки газа в связи с наличием задолженности.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в «Газпром межрегионгаз Ижевск», впоследствии подача газа в котельные была возобновлена. «Подача газа была ограничена в связи с систематическим нарушением договорных обязательств по оплате газа. УК задолжала поставщику газа больше 10 млн руб., не оплачивая ресурс больше года и не реагируя на уведомления газовой компании о погашении задолженности»,— говорилось в сообщении. УК и «Газпром межрегионгаз Ижевск» достигли договоренности о погашении задолженности в рассрочку.

Анастасия Лопатина