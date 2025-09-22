Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС завела еще одно антимонопольное дело на «Газпром межрегионгаз Ижевск»

На ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» возбудили антимонопольное дело за прекращение поставки газа, сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии. Это второе дело антимонопольщиков, заведенное на компанию за ограничение подачи ресурса.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Управление считает, что компания необоснованно ограничила поставку газа в многоквартирный дом в городке Строителей в Ижевске, несмотря на наличие добросовестных потребителей, исполняющих обязательства по оплате. «Вследствие этого подготовка многоквартирного дома к отопительному периоду становится невозможной, что создает угрозу теплоснабжению жильцов и нарушает санитарные нормы»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее региональное УФАС возбудило дело на «Газпром межрегионгаз Ижевск» за прекращение подачи газа в котельные ООО «УК “Спутник”». Помимо ограничения поставки ресурса, газовая организация направила УК уведомление об одностороннем расторжении договора поставки газа в связи с наличием задолженности.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в «Газпром межрегионгаз Ижевск», впоследствии подача газа в котельные была возобновлена. «Подача газа была ограничена в связи с систематическим нарушением договорных обязательств по оплате газа. УК задолжала поставщику газа больше 10 млн руб., не оплачивая ресурс больше года и не реагируя на уведомления газовой компании о погашении задолженности»,— говорилось в сообщении. УК и «Газпром межрегионгаз Ижевск» достигли договоренности о погашении задолженности в рассрочку.

Анастасия Лопатина