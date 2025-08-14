Более 900 млн рублей задолжали теплоснабжающие организации в Удмуртии

В Удмуртии теплоснабжающие организации (ТСО) задолжали более 900 млн руб., сообщает «Газпром межрегионгаз Ижевск». Крупнейшие должники находятся в Завьяловском, Игринском, Камбарском, Воткинском районах, а также в Ижевске, Сарапуле и Можге.

«С начала года региональная компания подала в суды 56 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ с юридических лиц на сумму более 950 млн руб., уже взыскано 623 млн руб.»,— отметил заместитель генерального директора по реализации газа Владимир Дрокин.

В связи с увеличением задолженности и неисполнением обязательств по погашению долгов, «Газпром межрегионгаз Ижевск» прекратил поставку газа Республиканской тепловой компании, а в ближайшее время планируется ограничение газоснабжения для трех ТСО Ижевска: МУП СПдУ, ООО «Котельная 20» и УК «Спутник».