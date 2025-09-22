«Дональд Трамп постарается удивить мировую общественность»

Ближний Восток, Украина и Сирия — в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Центральным должно стать выступление Дональда Трампа. Также запланирована встреча президента Соединенных Штатов с Владимиром Зеленским. В свою очередь глава российской делегации Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемая мирная сделка сейчас не на повестке дня.

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Главная и одновременно скандальная тема — Ближний Восток и признание Палестины. Однако в центре внимания все-таки остается выступление Дональда Трампа. Украина также на повестке дня, тем более что ведущие европейские страны, которые очень переживают за далекую Палестину, при этом констатируют, скажем так, обострение российской угрозы непосредственно у себя на границах.

Как бы то ни было, президент Соединенных Штатов анонсировал встречи по меньшей мере с 20 мировыми лидерами. Владимир Зеленский есть в списке. В этой связи можно обратить внимание на изменение риторики главы Белого дома: нынче он значительно меньше говорит о мирной сделке, а больше — о ценах на нефть, которые необходимо снизить, дабы мир наступил. Президент Украины дает понять, что ждет от Вашингтона новых антироссийских санкций и поставок оружия. Вопрос с гарантиями безопасности в очередной раз зашел в тупик. Поэтому нужно как-то все это, видимо, продвинуть.

Возможна ли сенсация? Есть ли надежда на то, что неделя высокого уровня что-нибудь изменит применительно к Украине? Для начала нужно сказать, что российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Запланирована его встреча с госсекретарем Марко Рубио. Возможно, в Москву будет отправлен некий месседж. Что касается изменений, они налицо — как было сказано выше, вопрос о мире ушел на второй план. Запад намерен и дальше оказывать давление на Россию. Однако Трамп как бы ни при чем. Формально он никакие санкции не вводит и оружие напрямую Киеву не поставляет. Соответствующие соглашения заключены с Европой.

Но при всем при этом сейчас активно идут разговоры о принципиально новых видах вооружений, которые планируется производить в Старом Свете при непосредственном участии американских компаний с учетом украинского опыта ведения боевых действий. Куда они пойдут дальше, это не скрывается — Украине. Однако информация неофициальная. С высокой долей вероятности президент Соединенных Штатов будет и дальше воздерживаться от каких-либо острых выпадов в адрес Москвы, ограничиваясь выражением разочарования и недовольства, однако нужно следить за тем, что происходит, как говорится, за кадром.

Иными словами, встреча Трампа с Зеленским пройдет, скорее всего, без сенсаций: пожмут друг другу руки и объявят об искреннем своем удовлетворении переговорами. А дальше нужно смотреть, что происходит на поле боя и в сфере большой мировой экономики. Собственно, вернемся к ООН. Важно, что скажет Трамп о России и Украине и скажет ли что-нибудь вообще. И что или кого назовет главной угрозой миру. Учитывая характер нынешнего лидера Америки, он постарается как-то удивить мировую общественность, а может быть, даже шокировать, что он хорошо умеет делать.

Дмитрий Дризе