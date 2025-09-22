Судебное заседание об изъятии активов у Бикова и Боброва закрыли от СМИ

Ленинский райсуд Екатеринбурга закрыл от прессы слушание по делу об изъятии активов у уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», ходатайство об этом подала Генпрокуратура. По данным истца, в материалах дела указаны сведения о движении денежных средств и содержатся налоговая и банковская тайны.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, Артема Бикова и Алексея Боброва (выступают ответчиками) возражала против закрытия судебного заседания, но суд принял ходатайство истца.

Кроме того, суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры и приобщил к делу новые доказательства — всего в деле об изъятии активов у бизнесменов насчитывается 12 томов. Большая часть ответчиков и третьих лиц также была против ходатайства.

Артем Путилов