Генпрокуратура добилась переноса процесса по активу Магомеда Каитова

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал Генпрокуратуру России и изменил территориальную подсудность разбирательства, в котором участвует компания «Русмаркет». Она входит в список активов экс-главы ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова, антикоррупционный иск надзорного ведомства к которому рассматривается сейчас в столичном суде.

Как сообщал “Ъ”, по данным прокуратуры, фирма была участником фиктивной сделки по приобретению права собственности на несколько десятков вышек связи в Ставропольском крае, реальной целью которой был вывод около 100 млн руб. А принятие нужного предпринимателям решения стало возможным благодаря председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко — матери главы «Русмаркета» Даниила Лысенко, утверждает прокуратура.

По данным надзора, Лариса Лысенко поручила рассмотрение иска судье Марине Керимовой — давней подруге, с которой они работают свыше 30 лет. Назначению Марины Керимовой на должность также способствовала Лариса Лысенко, сообщает прокуратура.

Надзорному ведомству удалось добиться отмены решения по иску и направления дела на новое рассмотрение в Ставропольский краевой арбитражный суд. Там Генпрокуратура ходатайствовала об изменении территориальной подсудности. Однако, как указывается в кассационной жалобе надзора, вместо этого вопроса был рассмотрен другой — о том, подсудно ли это дело ставропольскому суду. Мало того, при отсутствии признаков какой-либо сложности дела для его рассмотрения была создана целая коллегия судей, что также не отвечает принятым нормам.

В итоге кассационный суд согласился с Генпрокуратурой в том, что основания для изменения подсудности для обеспечения беспристрастного разбирательства по иску имеются, и решил, что процесс должен пройти в Арбитражном суде Ростовской области.

Андрей Андреев