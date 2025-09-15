За неделю в Свердловской области родились 634 ребенка

В Свердловской области за прошлую неделю родились 634 ребенка: 322 мальчика и 312 девочек, включая шесть пар близнецов, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Большинство новорожденных появились у мам до 35 лет — у 450 женщин. Еще 178 женщин стали матерями после 35 лет. Две свердловчанки родили восьмых детей, а для 198 мам новорожденные стали вторыми детьми.

Напомним, во второй половине августа в Свердловской области на свет появились 657 детей. Среди 349 мальчиков и 308 девочек оказалось восемь пар близнецов.

Ирина Пичурина