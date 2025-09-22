Топ-менеджер «Ростелекома» назначен гендиректором оператора «Миранда-медиа»

Сергей Мордасов назначен генеральным директором ГК «Миранда-медиа» — ведущего мобильного оператора на присоединенных территориях. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе группы.

Ранее господин Мордасов руководил ростовским филиалом «Ростелекома» (MOEX: RTKM) и в качестве вице-президента курировал работу компании в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

19,99% ООО «Миранда-медиа» принадлежат «Ростелекому», 80% — ООО «СК Люкстранс», доля которого находится под обременением в АО «Акционерный банк "Россия"». Выручка группы компаний в прошлом году составила 5,5 млрд руб. при чистом убытке в 3,2 млрд руб.

Как следует из пресс-релиза «Миранда-медиа», под руководством топ-менеджера филиал «Ростелекома» расширил свое присутствие в частном секторе Ростовской области и реализовал проекты по цифровизации ключевых отраслей в региональной экономике.

«Миранда-медиа» обладает примерно тысячей базовых станций в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ранее «Ъ» писал, что группа может стать единым оператором в регионе.

