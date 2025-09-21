Теплый сектор циклона прогреет воздух в Петербурге до +21 градуса

В воскресенье, 21 сентября, благодаря влиянию теплого сектора североатлантического циклона, ожидаемая температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет от +19 до +21 градуса, в Ленобласти — от +17 до +22 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В регионе облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер дует с юго-запада со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 22 сентября, ночью и в начале дня временами дожди, ветрено. Ночью от +14 до +16 градусов, днем — от +16 до +18 градусов. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ожидается усиление ветра местами до 23 м/с.

