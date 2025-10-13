Сегодня исполняется 48 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Яцкин:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения! Благодаря Вашим усилиям сегодня сельскохозяйственная отрасль стала одним из локомотивов экономики страны и занимает лидирующие позиции на мировых рынках. Только вчера мы праздновали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и отмечали результат: на полках магазинов практически вся продукция наша, отечественная. Вас отличает государственный, системный подход к делу. Вопросы продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства, в том числе органического, и в целом экологического благополучия получают новый импульс в своем развитии. Желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на благо России!

Сегодня исполняется 57 лет помощнику президента РФ Дмитрию Миронову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Миронов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Миронов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! За годы работы на ответственных постах Вы завоевали авторитет мудрого политика и заслужили уважение и признание коллег. Как руководитель Федерального агентства по делам национальностей не могу не оценить Ваш вклад в развитие и поддержку российского казачества. Под Вашим руководством ведется большая духовно-просветительская работа, проводятся масштабные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение вековых традиций. Активно участвуя в жизни страны, особенно в столь непростое время, казачество стало синонимом воинской доблести, самоотверженности и героизма, способствуя укреплению единства многонационального народа России. Твердо уверен, что Ваши профессионализм, управленческий талант и исключительная преданность интересам страны будут способствовать достижению самых высоких результатов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»