Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР «секретного оружия»

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о разработке нового «секретного оружия». Это вооружение, по его словам, значительно укрепит оборонный потенциал страны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала»,— отметил лидер КНДР (цитата по ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что государство и партия добиваются непрерывного развития обороноспособности страны. В частности, страна строит новые эсминцы, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы». Также КНДР активно укрепляет свои стратегические силы и совершенствует характеристики серийного вооружения.

Помимо этого, Ким Чен Ын лично контролировал испытания новых БПЛА, разработанных в северокорейских институтах. Он наблюдал за тестированием стратегических и тактических разведывательных дронов, а также многоцелевых ударных беспилотников. Северокорейский лидер высоко оценил их боевой потенциал.