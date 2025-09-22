В Казани запустят стартап клиники для собак с криоконсервацией семенной жидкости

В Казани запустят стартап кинологического центра репродуктивной медицины с применением криоконсервации семенной жидкости. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Казанского аграрного университета.

Автором стартапа является Екатерина Торопова, студентка пятого курса факультета ветеринарной медицины Казанского аграрного университета. Она выиграла 1 млн руб. на реализацию своей идеи, попав в список призеров «Всероссийского конкурса стартапов».

Отличительной чертой центра является организация в его стенах криобанка для хранения семенной жидкости ценных производителей и представителей породы в жидком азоте при температуре —196 °C с возможностью реализации биоматериала в течение долгих лет без утраты его качества, об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила автор идеи.

«На начальном этапе планировалось провести тестирования по определению востребованности банка семени с его дальнейшей реализацией. Арендовать небольшое помещение, установить сосуд для криоконсервации и заниматься лишь сбором, хранением и искусственным осеменением, чтобы понять, насколько „изюминка“ моего проекта понравится людям города Казани», — рассказала Екатерина Торопова.

Клиентами клиники станут заводчики и владельцы собак, проживающие в Казани и Республике Татарстан, интересующиеся получением потомства от своих собак. Большим спросом будет пользоваться кинологический центр среди официальных питомников города Казани, так как их сфера деятельности напрямую связана с получением качественного потомства, пояснила «Ъ Волга-Урал» Екатерина Торопова.

«По данным казанской администрации, кинологического центра репродуктивной медицины в Казани нет, в том числе и банка семенной жидкости. В городе отсутствует узконаправленная ветеринарная организация, занимающаяся исключительно вопросами репродукции и неонатологии собак», — рассказала «Ъ Волга-Урал» автор стартапа.

Идея была разработана в стенах Казанской государственной ветеринарной академии Н. Э. Баумана, являющейся частью Казанского аграрного университета. Преподаватели, научный руководитель и руководство учреждения поддержали стремление в реализации данной идеи, заявила «Ъ Волга-Урал» Екатерина Торопова.

Марк Халитов