345 авторов студенческих стартапов из Татарстана получат гранты по 1 млн рублей

По результатам конкурса «Студенческий стартап» 345 авторов из Татарстана объявлены победителями и получат гранты по 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр Фонда содействия инновациям.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 345 студентов-стартаперов из Татарстана получат гранты по 1 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из 2500 победителей по всей России — 345 стартапов из Татарстана: банк спермы для собак, курсы по программированию дронов для детей, компьютерная игра в жанре survival-roguelike, препарат для повышения урожайности пшеницы, тампон для оказания первой помощи при огнестрельных ранениях, а также цифровые платформы, чат-боты, новые материалы и химические технологии.

Проект фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» проводится с 2022 года. В этом году проходила шестая волна отбора, она охватила 75 регионов страны, более 320 университетов и научных организаций. Конкурс проводился по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Всего поступило 11,6 тыс. заявок.

Марк Халитов