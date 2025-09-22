Российский рынок технологических решений для отелей в 2025 году вырастет на 22%

Оборот рынка технологических решений для отелей (HotelTech) в России в 2025 году может составить 9,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитиков сообщества предпринимателей Travel Startups, Российского союза туриндустрии (РСТ) и эксперта Якова Адамова, с которыми ознакомился «Ъ». Год к году показатель может вырасти на 22%. Темп роста замедляется: в 2024 году он оценивался в 25%.

Замедление роста рынка HotelTech прослеживается в контексте общего падения спроса на отдых внутри страны. Согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в мае—сентябре количество организованных бронирований в России упало на 13% год к году. Общее число гостей коллективных средств размещения в России, по данным Росстата, в январе—июле выросло на 6,2%, до 51,8 млн человек.

Негативный тренд связан с действующими ограничениями в Краснодарском крае и накопительным эффектом от роста стоимости отдыха внутри страны. Господин Адамов констатирует, что вывод новых гостиничных объектов на рынок замедлился.

Подробности — в материале «Ъ» «Программное гостеприимство».