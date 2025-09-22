WhatsApp остается лидером по ежемесячному охвату аудитории

В августе ежемесячный охват аудитории в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) превысил 97 млн уникальных пользователей. WhatsApp стал лидером по показателю, а новый российский мессенджер Max вошел в топ-5. Это следует из данных Mediascope, приведенных в исследовании холдинга Group4Media (есть у «Ъ»).

VK занял второе место с месячным охватом 93,5 млн уникальных пользователей, на третьем — Telegram с 91 млн. Замыкают топ-5 OK («Одноклассники», принадлежат VK) с 47,8 млн пользователей и Max, чей месячный охват составил 32,2 млн человек.

Среднесуточный охват (среднее количество уникальных пользователей в сутки) за август у WhatsApp увеличился на 0,7 млн уникальных пользователей, до 82,1 млн, у VK — на 1,2 млн, до 55,8 млн, у Telegram — на 5,5 млн, почти до 68 млн уникальных пользователей. В OK среднесуточный охват сократился почти на 0,6 млн, до 18,4 млн. Среднесуточный охват мессенджера Max за август составил 7 млн человек.

Подробности — в материале «Ъ» «В неохватном долгу».