Сегмент страхования частных лиц от прилетов БПЛА вырос до 25–40 млрд рублей

В 2025 году среди частных лиц значительно вырос спрос на страхование от падения БПЛА, рассказали «Ъ» участники рынка. Увеличение числа запросов на такое покрытие фиксируют в «Согазе», «РЕСО-Гарантии», «Росгосстрахе», «Ренессанс Страховании», «Совкомбанк Страховании» и «Зетта Страховании».

Страхование от прилета БПЛА включают в качестве отдельного риска в страхование имущества, также оно существует в виде отдельного полиса. По данным финансового эксперта Андрея Бархоты, число запросов от клиентов на такое страхование может исчисляться сотнями тысяч в приграничных регионах и десятками тысяч — в более отдаленных. По его словам, объем рынка страхования от прилета БПЛА в 2025 году вырос в несколько раз на фоне низкой базы, до 25–40 млрд руб.

По оценкам экспертов, число сбитых дронов в 2025 году увеличилось в три-пять раз. При этом полисы с риском падения БПЛА имеют существенное отличие: в случае признания падения БПЛА террористическим актом стандартное покрытие не действует, уточнили в «АльфаСтраховании».

Подробности — в материале «Ъ» «Пока дрон не грянет».