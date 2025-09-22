В Красноярском крае будут принудительно лечить женщину, убившую трех своих детей

Убившую трех своих детей жительницу Красноярского края отправят в психбольницу на принудительное лечение. «По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство»,— рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Решение о применении к арестованной принудительных мер медицинского характера примет суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

14 апреля в Канске в частном доме на улице Герцена обнаружили тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По данным следствия, девочка была задушена, ее братья зарублены топором.

Во время трагедии четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись с уроков, он стал свидетелем последствий жестокой расправы. Вместе с ним мать направилась к своим родителям, где ребенок рассказал о произошедшем.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Женщину арестовали и назначили психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве.

Расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК РФ) еще продолжается.

Илья Николаев