На Среднем Урале к середине недели значительно похолодает

На неделе в Свердловской области ожидаются значительные перепады температуры и осадки. Во второй половине недели прогнозируется ощутимое похолодание, а в выходные возможны дожди. Мокрый снег и снег вероятны в горных, северных и западных районах области, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Неделя начнется с похолодания. В понедельник ожидаются сильные ветры и кратковременные ливни, температура днем — до +11°..+16°. В ночь на вторник через Средний Урал пройдет теплый фронт — в южной части тепло задержится до вечера. Температура может подняться выше +20, вероятно, в последний раз в этом году. Фронт, достигнув юга Свердловской области, станет малоподвижным на два дня. К югу от него сохранятся летние температуры от +20° до +25°, в то время как на севере наступит полноценная осень. К вечеру пятницы циклон с арктическим воздухом достигнет южного Предуралья, в выходные он пройдет через Южный Урал в сторону Югры. Свердловская область останется в тылу циклона — ожидаются существенные осадки и усиление холода. На севере и западе области может установиться временный снежный покров.

В Екатеринбурге днем понедельника будет +13°..+15°, переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Во вторник ночью ожидается +9°, днем +22°, в среду ночью до +14°, днем до +17°, в четверг — ночью +8°, днем +11°, в пятницу — ночью +6°, днем +11°. Холодать будет и на выходных: в субботу ночью +6°, днем +10°, в воскресенье ночью +4°, днем +8°.

Напомним, по данным Уральского гидрометцентра, лето 2025 года началось раньше на 10 дней предполагаемого срока, а закончилось 27 августа — на неделю позднее. Средняя температура воздуха летом достигала +18°. «Бабье лето» в Свердловской области наступило после 13 сентября.

Ирина Пичурина