Первые заморозки на Урале ожидают 11 сентября, бабье лето — с 13 сентября

Первые осенние заморозки в Свердловской области наступят 11 сентября и продлятся до 13 сентября, сообщила на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По ее прогнозам, после непродолжительных заморозков ожидается бабье лето. «После 13 числа воздух будет прогреваться»,— отметила Галина Шепоренко. В период с 13 по 23 сентября синоптики обещают солнечную погоду без осадков и слабый ветер. Днем температура достигнет +17...+19 °C. Ночью температура будет на уровне +7…+10 °C.

В Уралгдрометцентре напомнили, что лето 2025 года началось раньше на 10 дней предполагаемого срока, а закончилось 27 августа — на неделю позднее. Средняя температура воздуха летом достигала +18 °C.

Есуман Ислонова