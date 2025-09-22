Новосибирским министром ЖКХ и энергетики будет назначен Евгений Назаров

Евгений Назаров будет назначен министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания, состоявшегося 22 сентября.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Евгений Назаров

«Денис Николаевич Архипов уволился с позиции министра и, соответственно, мною принято решение: после проведения всех согласовательных процедур министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области будет назначен Назаров Евгений Геннадьевич»,— сказал господин Травников.

Как писал «Ъ-Сибирь», 2 июня 2025 года Центральный райсуд Новосибирска признал Дениса Архипова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Помимо прочего, ему установили запрет на работу в госорганах и на муниципальной службе сроком на полтора года.

Под следствием Денис Архипов находился с марта 2024 года. Тогда же господин Назаров был назначен и. о. министра.

