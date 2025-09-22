Полиция Филиппин арестовала десятки протестующих у президентского дворца

Десятки человек арестованы полицией в филиппинской Маниле после массовых столкновений в минувшее воскресенье, передает Associated Press. Их обвиняют в бросании зажигательных бомб и блокировании дорог возле президентского дворца во время антикоррупционной акции «Марш триллиона песо».

Вчера несколько тысяч протестующих собрались у городских достопримечательностей, чтобы выразить осуждение местным законодателям и чиновникам, которые, по их убеждению, присваивали откаты от проектов Фонда по борьбе с наводнениями.

По информации телеканала GMA News, на митинге в национальном парке Лунета участвовало прядка 49 тыс. человек. Некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. В результате беспорядков на митинге пострадало около 40 сотрудников полиции.

