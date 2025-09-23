Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского»
Коммерческие банки
1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Банк ГПБ
2 Кочнева Наталья Михайловна Начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга—старший вице-президент Группа ВТБ
Медиабизнес
1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа
2 Гафурова Альфия Хасибулловна Куратор направления КСО Газпром-Медиа Холдинг
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Селезнев Станислав Сергеевич Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникель»
2 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс»
3 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь Менеджмент»
4 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат
5 Рожкова Татьяна Станиславна Директор по социальной политике НЛМК
Поярков Дмитрий Юрьевич Начальник управления по КСО и бренду «Северсталь»
Онлайн-платформы
1 Чернина Елена Викторовна Руководитель программы «Ozon Забота» Ozon
2 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию «Циан»
Производство потребительских товаров
1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Связь и телекоммуникации
1 Чистова Евгения Михайловна Руководитель направления, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС
3 Туранцева Оксана Александровна Руководитель проектов по социальным программам «МегаФон»
4 Ирз Раиса Михайловна Руководитель департамента устойчивого развития и деловых мероприятий «Почта России»
Страхование
1 Тарасова Наталья Николаевна Управляющий директор «СберСтрахование жизни»
Торговля
1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию «Лемана ПРО»
2 Подкопаева Мария Викторовна Директор по устойчивому развитию Х5 Group
3 Юхневич Алина Вагаршаковна Руководитель устойчивого развития Торговая сеть «Пятерочка»
Транспорт
1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по устойчивому развитию Группа компаний «Дело»
Финансовый сектор
1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ
Химическая промышленность
1 Ремчуков Максим Константинович Директор, дивизион «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУР

