Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского» Коммерческие банки 1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Банк ГПБ 2 Кочнева Наталья Михайловна Начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга—старший вице-президент Группа ВТБ Медиабизнес 1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа 2 Гафурова Альфия Хасибулловна Куратор направления КСО Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Селезнев Станислав Сергеевич Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникель» 2 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс» 3 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь Менеджмент» 4 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат 5 Рожкова Татьяна Станиславна Директор по социальной политике НЛМК Поярков Дмитрий Юрьевич Начальник управления по КСО и бренду «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Чернина Елена Викторовна Руководитель программы «Ozon Забота» Ozon 2 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию «Циан» Производство потребительских товаров 1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Чистова Евгения Михайловна Руководитель направления, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС 3 Туранцева Оксана Александровна Руководитель проектов по социальным программам «МегаФон» 4 Ирз Раиса Михайловна Руководитель департамента устойчивого развития и деловых мероприятий «Почта России» Страхование 1 Тарасова Наталья Николаевна Управляющий директор «СберСтрахование жизни» Торговля 1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию «Лемана ПРО» 2 Подкопаева Мария Викторовна Директор по устойчивому развитию Х5 Group 3 Юхневич Алина Вагаршаковна Руководитель устойчивого развития Торговая сеть «Пятерочка» Транспорт 1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по устойчивому развитию Группа компаний «Дело» Финансовый сектор 1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Химическая промышленность 1 Ремчуков Максим Константинович Директор, дивизион «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУР