Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

|Информационные технологии
|1
|Лосюкова Мария Александровна
|Руководитель проектов по устойчивому развитию
|«Лаборатория Касперского»
|Коммерческие банки
|1
|Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна
|Первый вице-президент
|Банк ГПБ
|2
|Кочнева Наталья Михайловна
|Начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга—старший вице-президент
|Группа ВТБ
|Медиабизнес
|1
|Залунина Мария Владимировна
|Руководитель направления КСО
|Национальная Медиа Группа
|2
|Гафурова Альфия Хасибулловна
|Куратор направления КСО
|Газпром-Медиа Холдинг
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Селезнев Станислав Сергеевич
|Вице-президент по экологии и промышленной безопасности
|«Норникель»
|2
|Григорьева Дарья Константиновна
|Директор по устойчивому развитию
|«Полюс»
|3
|Азаров Захар Витальевич
|Советник генерального директора по устойчивому развитию
|«Северсталь Менеджмент»
|4
|Врубель Ярослава Сергеевна
|Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами
|Магнитогорский металлургический комбинат
|5
|Рожкова Татьяна Станиславна
|Директор по социальной политике
|НЛМК
|Поярков Дмитрий Юрьевич
|Начальник управления по КСО и бренду
|«Северсталь»
|Онлайн-платформы
|1
|Чернина Елена Викторовна
|Руководитель программы «Ozon Забота»
|Ozon
|2
|Бабкина Александра Юрьевна
|Директор по устойчивому развитию
|«Циан»
|Производство потребительских товаров
|1
|Жукова Ирина Семёновна
|Директор по устойчивому развитию
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Связь и телекоммуникации
|1
|Чистова Евгения Михайловна
|Руководитель направления, блок по коммуникациям и устойчивому развитию
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Савельев Юрий Витальевич
|Вице-президент по устойчивому развитию
|МТС
|3
|Туранцева Оксана Александровна
|Руководитель проектов по социальным программам
|«МегаФон»
|4
|Ирз Раиса Михайловна
|Руководитель департамента устойчивого развития и деловых мероприятий
|«Почта России»
|Страхование
|1
|Тарасова Наталья Николаевна
|Управляющий директор
|«СберСтрахование жизни»
|Торговля
|1
|Боброва Анна Евгеньевна
|Директор по устойчивому развитию
|«Лемана ПРО»
|2
|Подкопаева Мария Викторовна
|Директор по устойчивому развитию
|Х5 Group
|3
|Юхневич Алина Вагаршаковна
|Руководитель устойчивого развития
|Торговая сеть «Пятерочка»
|Транспорт
|1
|Смирнова Вера Алексеевна
|Директор по устойчивому развитию
|Группа компаний «Дело»
|Финансовый сектор
|1
|Слуцкая Марина Витальевна
|Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству
|ДОМ.РФ
|Химическая промышленность
|1
|Ремчуков Максим Константинович
|Директор, дивизион «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений»
|СИБУР