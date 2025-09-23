Топ-50 директоров по информационным технологиям

|Информационные технологии
|1
|Фомина Татьяна Алексеевна
|Директор по информационным технологиям
|hh.ru
|2
|Гафиулин Арвидас Маратович
|Директор по информационным технологиям
|«Яндекс»
|3
|Фролов Антон Викторович
|Директор по технологиям
|VK
|4
|Атоян Антон Андреевич
|Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V
|«СберТех»
|5
|Шахаб Максим Бассамович
|Директор по информационным технологиям
|«Лаборатория Касперского»
|
|Бирюков Андрей Сергеевич
|Вице-президент по исследованиям, разработке и сервисам
|InfoWatch
|
|Крюков Андрей Павлович
|Директор дирекции по информационным технологиям—исполнительный директор
|«Сбер А»
|
|Нефедьев Евгений Анатольевич
|Директор IT-департамента
|«МегаТех»
|
|Шуваев Яков Владимирович
|Директор по ИТ
|«Ланит»
|Коммерческие банки
|1
|Меньшов Кирилл Алексеевич
|Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии»
|«Сбер»
|2
|Безбогов Сергей Александрович
|Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент
|Группа ВТБ
|3
|Шамрай Никита Валерьевич
|Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий
|Банк ПСБ
|4
|Задорожный Виталий Валерьевич
|Директор по информационным технологиям, старший вице-президент
|Альфа-банк
|5
|Симоненко Сергей Николаевич
|Директор дивизиона информационных технологий
|ОТП-банк
|
|Клепиков Алексей Сергеевич
|Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера
|МТС-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Фомин Андрей Валерьевич
|Директор по информационным технологиям
|МТС AdTech
|Машиностроение
|1
|Строков Олег Валерьевич
|IT-директор
|«Автотор»
|Медиабизнес
|1
|Лукьяненко Роман Валерьевич
|Заместитель генерального директора, директор технического департамента
|Русская Медиагруппа
|2
|Макаров Сергей Геннадиевич
|Директор дирекции информационных технологий
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Ермишина Лиана Рагиновна
|Вице-президент по информационным технологиям
|«Норникель»
|2
|Феоктистов Вадим Николаевич
|Директор, главный специалист по информационным технологиям
|Магнитогорский металлургический комбинат
|3
|Дунаев Сергей Вадимович
|Директор по информационным технологиям
|«Северсталь»
|Онлайн-платформы
|1
|Новоселов Кирилл Владимирович
|Технический директор
|«Банки.ру»
|Производство потребительских товаров
|1
|Орлов Андрей Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|Askona
|2
|Усик Сергей Вячеславович
|IT-директор
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Профессиональные услуги
|1
|Князев Андрей Сергеевич
|Директор по бизнес-системам
|Nexign
|2
|Фетисов Дмитрий Сергеевич
|Директор по техническому развитию
|«СберСеллер»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Воронин Павел Алексеевич
|Генеральный директор, первый вице-президент по технологиям
|МТС
|2
|Табашников Павел Александрович
|Директор дирекции ИТ-инфраструктуры
|«МегаФон»
|3
|Рубенчик Антон Владимирович
|Заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|Сельское хозяйство
|1
|Карповец Татьяна Лукьяновна
|Директор по информационным технологиям
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Колбасов Сергей Вадимович
|IT-директор
|Fun&Sun
|2
|Руднев Андрей Сергеевич
|Директор по информационным технологиям
|«СберЗдоровье»
|Страхование
|1
|Муравьев Владимир Сергеевич
|Директор по информационным технологиям
|«АльфаСтрахование»
|2
|Максименко Вячеслав Витальевич
|Директор по информационным технологиям
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|3
|Аверин Максим Олегович
|Директор по информационным технологиям
|«СберСтрахование»
|Строительство
|1
|Лака Алексей Александрович
|Руководитель департамента информационных технологий
|«Донстрой»
|2
|Сысуев Андрей Олегович
|Заместитель генерального директора по информационным технологиям
|ГК «Нацпроектстрой»
|Торговля
|1
|Елизаров Артем Николаевич
|Директор по информационным технологиям
|Розничная сеть МТС
|2
|Ефёров Алексей Юрьевич
|Директор по информационным технологиям
|Аптечная сеть 36,6
|3
|Кудашев Михаил Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|Sokolov
|4
|Матусовский Юрий Семенович
|Директор по ИТ и цифровым технологиям
|«585*Золотой»
|Транспорт
|1
|Мацкевич Антон Сергеевич
|Заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности
|«Аэрофлот»
|2
|Зайцев Сергей Владимирович
|Начальник департамента информационных технологий московского представительства
|Федеральная грузовая компания
|3
|Воложчик Джонатан
|Директор по информационным технологиям, процессам и инновациям
|FM Logistic
|Финансовый сектор
|1
|Лежнев Федор Юрьевич
|Директор департамента информационных технологий
|«Альфа-Капитал»
|2
|Морозов Дмитрий Юрьевич
|Директор по информационным технологиям
|Управляющая компания «Первая»
|3
|Фон Розен Александр Игоревич
|Технический директор
|Единый ЦУПИС
|4
|Козлов Андрей Владимирович
|Управляющий директор
|НПФ «Эволюция»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Думин Антон Сергеевич
|Начальник департамента
|«Газпром нефть»