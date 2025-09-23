Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-50 директоров по информационным технологиям

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru
2 Гафиулин Арвидас Маратович Директор по информационным технологиям «Яндекс»
3 Фролов Антон Викторович Директор по технологиям VK
4 Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех»
5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского»
Бирюков Андрей Сергеевич Вице-президент по исследованиям, разработке и сервисам InfoWatch
Крюков Андрей Павлович Директор дирекции по информационным технологиям—исполнительный директор «Сбер А»
Нефедьев Евгений Анатольевич Директор IT-департамента «МегаТех»
Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ «Ланит»
Коммерческие банки
1 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер»
2 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Группа ВТБ
3 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ
4 Задорожный Виталий Валерьевич Директор по информационным технологиям, старший вице-президент Альфа-банк
5 Симоненко Сергей Николаевич Директор дивизиона информационных технологий ОТП-банк
Клепиков Алексей Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Фомин Андрей Валерьевич Директор по информационным технологиям МТС AdTech
Машиностроение
1 Строков Олег Валерьевич IT-директор «Автотор»
Медиабизнес
1 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа
2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель»
2 Феоктистов Вадим Николаевич Директор, главный специалист по информационным технологиям Магнитогорский металлургический комбинат
3 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь»
Онлайн-платформы
1 Новоселов Кирилл Владимирович Технический директор «Банки.ру»
Производство потребительских товаров
1 Орлов Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям Askona
2 Усик Сергей Вячеславович IT-директор ГК «Абрау-Дюрсо»
Профессиональные услуги
1 Князев Андрей Сергеевич Директор по бизнес-системам Nexign
2 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер»
Связь и телекоммуникации
1 Воронин Павел Алексеевич Генеральный директор, первый вице-президент по технологиям МТС
2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон»
3 Рубенчик Антон Владимирович Заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
Сельское хозяйство
1 Карповец Татьяна Лукьяновна Директор по информационным технологиям Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Колбасов Сергей Вадимович IT-директор Fun&Sun
2 Руднев Андрей Сергеевич Директор по информационным технологиям «СберЗдоровье»
Страхование
1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование»
2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь»
3 Аверин Максим Олегович Директор по информационным технологиям «СберСтрахование»
Строительство
1 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой»
2 Сысуев Андрей Олегович Заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «Нацпроектстрой»
Торговля
1 Елизаров Артем Николаевич Директор по информационным технологиям Розничная сеть МТС
2 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6
3 Кудашев Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям Sokolov
4 Матусовский Юрий Семенович Директор по ИТ и цифровым технологиям «585*Золотой»
Транспорт
1 Мацкевич Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности «Аэрофлот»
2 Зайцев Сергей Владимирович Начальник департамента информационных технологий московского представительства Федеральная грузовая компания
3 Воложчик Джонатан Директор по информационным технологиям, процессам и инновациям FM Logistic
Финансовый сектор
1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал»
2 Морозов Дмитрий Юрьевич Директор по информационным технологиям Управляющая компания «Первая»
3 Фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС
4 Козлов Андрей Владимирович Управляющий директор НПФ «Эволюция»
Энергетика и топливный комплекс
1 Думин Антон Сергеевич Начальник департамента «Газпром нефть»

