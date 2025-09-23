Топ-50 директоров по информационным технологиям

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru 2 Гафиулин Арвидас Маратович Директор по информационным технологиям «Яндекс» 3 Фролов Антон Викторович Директор по технологиям VK 4 Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех» 5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского» Бирюков Андрей Сергеевич Вице-президент по исследованиям, разработке и сервисам InfoWatch Крюков Андрей Павлович Директор дирекции по информационным технологиям—исполнительный директор «Сбер А» Нефедьев Евгений Анатольевич Директор IT-департамента «МегаТех» Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ «Ланит» Коммерческие банки 1 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер» 2 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Группа ВТБ 3 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ 4 Задорожный Виталий Валерьевич Директор по информационным технологиям, старший вице-президент Альфа-банк 5 Симоненко Сергей Николаевич Директор дивизиона информационных технологий ОТП-банк Клепиков Алексей Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фомин Андрей Валерьевич Директор по информационным технологиям МТС AdTech Машиностроение 1 Строков Олег Валерьевич IT-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа 2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель» 2 Феоктистов Вадим Николаевич Директор, главный специалист по информационным технологиям Магнитогорский металлургический комбинат 3 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Новоселов Кирилл Владимирович Технический директор «Банки.ру» Производство потребительских товаров 1 Орлов Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям Askona 2 Усик Сергей Вячеславович IT-директор ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Князев Андрей Сергеевич Директор по бизнес-системам Nexign 2 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер» Связь и телекоммуникации 1 Воронин Павел Алексеевич Генеральный директор, первый вице-президент по технологиям МТС 2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон» 3 Рубенчик Антон Владимирович Заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Карповец Татьяна Лукьяновна Директор по информационным технологиям Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Колбасов Сергей Вадимович IT-директор Fun&Sun 2 Руднев Андрей Сергеевич Директор по информационным технологиям «СберЗдоровье» Страхование 1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование» 2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» 3 Аверин Максим Олегович Директор по информационным технологиям «СберСтрахование» Строительство 1 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой» 2 Сысуев Андрей Олегович Заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Елизаров Артем Николаевич Директор по информационным технологиям Розничная сеть МТС 2 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6 3 Кудашев Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям Sokolov 4 Матусовский Юрий Семенович Директор по ИТ и цифровым технологиям «585*Золотой» Транспорт 1 Мацкевич Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности «Аэрофлот» 2 Зайцев Сергей Владимирович Начальник департамента информационных технологий московского представительства Федеральная грузовая компания 3 Воложчик Джонатан Директор по информационным технологиям, процессам и инновациям FM Logistic Финансовый сектор 1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» 2 Морозов Дмитрий Юрьевич Директор по информационным технологиям Управляющая компания «Первая» 3 Фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС 4 Козлов Андрей Владимирович Управляющий директор НПФ «Эволюция» Энергетика и топливный комплекс 1 Думин Антон Сергеевич Начальник департамента «Газпром нефть»