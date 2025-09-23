Топ-50 директоров по отношениям с органами власти

|Информационные технологии
|1
|Шлычкова Юлия Викторовна
|Вице-президент по связям с государственными органами
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Абдулина Рената Юрьевна
|Директор проектов по направлениям цифровизации
|«Гринатом»
|3
|Адоньев Михаил Александрович
|GR-директор
|ГК «Солар»
|Коммерческие банки
|1
|Высоцкий Павел Андреевич
|Заместитель председателя правления
|Альфа-банк
|2
|Панарин Олег Станиславович
|Заместитель председателя правления
|Ингосстрах-банк
|3
|Исаева Екатерина Юрьевна*
|Руководитель аппарата президента—председателя правления
|Почта-банк
|Машиностроение
|1
|Гаранина Юлия Владимировна
|GR-директор
|«Автотор»
|Медиабизнес
|1
|Гришин Антон Геннадиевич
|Директор по связям с государственными структурами
|Группа компаний «Рики»
|2
|Мастусова Ирина Геннадьевна
|Директор по отношениям с органами власти
|«Союзмультфильм»
|3
|Попова Анна Александровна
|Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам
|Газпром-Медиа Холдинг
|4
|Рыжков Дмитрий Юрьевич
|Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти
|«Матч ТВ»
|5
|Трубецкой Михаил Андреевич
|Руководитель направления внешних коммуникаций
|Русская Медиагруппа
|
|Кирьян Анжелика Арифовна
|Заместитель генерального директора
|Медиагруппа «Комсомольская правда»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Уткин Николай Николаевич
|Первый вице-президент—руководитель блока по взаимодействию с органами власти
|«Норникель»
|2
|Юрчук Михаил Александрович
|Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти
|УГМК
|Многопрофильные холдинги
|1
|Яньков Никита Федорович
|Директор по отношениям с органами власти
|S8 Сapital
|Онлайн-платформы
|1
|Куренкова Валентина Александровна
|GR-директор
|«Нетология»
|2
|Плетнева Юлия Сергеевна
|Директор по GR-вопросам
|Группа «Плюс»
|3
|Гавриленко Дмитрий Александрович
|Директор по связям с государственными органами
|«Авито»
|4
|Келембет Мария Юрьевна
|Исполнительный директор по корпоративным отношениям
|«Циан»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Панков Александр Александрович
|Президент
|«ВымпелКом« (бренд «Билайн»)
|2
|Рего Андрей Викторович
|Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
|МТС
|3
|Месропян Владимир Рудольфович
|Директор по связям с государственными органами
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Клепикова Наталья Александровна
|Руководитель управления по работе с государственными органами
|Группа «Черкизово»
|2
|Григорьев Виктор Викторович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|AVGUST crop protection
|Сервис
|1
|Зырянов Андрей Федорович
|Старший директор по связям с органами власти
|«Вкусно — и точка»
|2
|Андреев Александр Николаевич
|Директор направления дистанционного мониторинга и умных устройств
|«СберЗдоровье»
|3
|Сирченко Александр Александрович
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям
|Fun & Sun
|Страхование
|1
|Артамонов Алексей Игоревич
|Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти
|«АльфаСтрахование»
|2
|Чуб Алексей Васильевич
|Старший вице-президент—руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом
|Страховой дом ВСК
|Строительство
|1
|Маргелов Михаил Витальевич
|Вице-президент по GR и внешним связям
|ГК «Эталон»
|2
|Шумилов Родион Александрович
|Заместитель генерального директора
|«Галс-Девелопмент»
|3
|Лебедев Денис Юрьевич
|Вице-президент блока развития и GR
|GloraX
|4
|Островая Валентина Васильевна
|Директор по градостроительной политике и внешним связям
|Pioneer
|Торговля
|1
|Иванов Алексей Вадимович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|ГК «Детский мир»
|2
|Пушкин Василий Михайлович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|Х5 Group
|3
|Неверская Наталия Александровна
|Директор по работе с органами власти
|«Лемана ПРО»
|4
|Чурсин Андрей Николаевич
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|«Азбука вкуса»
|5
|Калимуллин Тагир Равилович
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|Транспорт
|1
|Нагорных Юрий Дмитриевич
|Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти
|РЖД
|Фармацевтика
|1
|Нахамчен Дмитрий Леонидович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок
|«Герофарм»
|2
|Смирнова Татьяна Николаевна
|Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти
|«Мерк»
|Финансовый сектор
|1
|Погорелова Ирина Владимировна
|Директор по GR
|«СберЛизинг»
|2
|Швайковский Николай Юрьевич
|Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами
|«Альфа-Капитал»
|3
|Волошин Иван Александрович
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|4
|Амелина Марина Вячеславовна
|Вице-президент
|Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции»
|Химическая промышленность
|1
|Шахов Алексей Алексеевич
|Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия
|СИБУР
|2
|Акимов Антон Викторович
|Взаимодействие с органами власти, руководитель функции
|Cordiant
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Конопацкий Виктор Викторович
|Директор по работе с федеральными и региональными органами государственной власти
|Эн+
|2
|Галина Оксана Анатольевна
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям
|«Росатом Энергосбыт»