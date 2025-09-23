Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-50 директоров по отношениям с органами власти

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Шлычкова Юлия Викторовна Вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатория Касперского»
2 Абдулина Рената Юрьевна Директор проектов по направлениям цифровизации «Гринатом»
3 Адоньев Михаил Александрович GR-директор ГК «Солар»
Коммерческие банки
1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк
2 Панарин Олег Станиславович Заместитель председателя правления Ингосстрах-банк
3 Исаева Екатерина Юрьевна* Руководитель аппарата президента—председателя правления Почта-банк
Машиностроение
1 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор «Автотор»
Медиабизнес
1 Гришин Антон Геннадиевич Директор по связям с государственными структурами Группа компаний «Рики»
2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм»
3 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг
4 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ»
5 Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций Русская Медиагруппа
Кирьян Анжелика Арифовна Заместитель генерального директора Медиагруппа «Комсомольская правда»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникель»
2 Юрчук Михаил Александрович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти УГМК
Многопрофильные холдинги
1 Яньков Никита Федорович Директор по отношениям с органами власти S8 Сapital
Онлайн-платформы
1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология»
2 Плетнева Юлия Сергеевна Директор по GR-вопросам Группа «Плюс»
3 Гавриленко Дмитрий Александрович Директор по связям с государственными органами «Авито»
4 Келембет Мария Юрьевна Исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циан»
Связь и телекоммуникации
1 Панков Александр Александрович Президент «ВымпелКом« (бренд «Билайн»)
2 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС
3 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Клепикова Наталья Александровна Руководитель управления по работе с государственными органами Группа «Черкизово»
2 Григорьев Виктор Викторович Директор по взаимодействию с органами государственной власти AVGUST crop protection
Сервис
1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка»
2 Андреев Александр Николаевич Директор направления дистанционного мониторинга и умных устройств «СберЗдоровье»
3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям Fun & Sun
Страхование
1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование»
2 Чуб Алексей Васильевич Старший вице-президент—руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Страховой дом ВСК
Строительство
1 Маргелов Михаил Витальевич Вице-президент по GR и внешним связям ГК «Эталон»
2 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент»
3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX
4 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer
Торговля
1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир»
2 Пушкин Василий Михайлович Директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group
3 Неверская Наталия Александровна Директор по работе с органами власти «Лемана ПРО»
4 Чурсин Андрей Николаевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Азбука вкуса»
5 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Транспорт
1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД
Фармацевтика
1 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм»
2 Смирнова Татьяна Николаевна Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Мерк»
Финансовый сектор
1 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг»
2 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал»
3 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ
4 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции»
Химическая промышленность
1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР
2 Акимов Антон Викторович Взаимодействие с органами власти, руководитель функции Cordiant
Энергетика и топливный комплекс
1 Конопацкий Виктор Викторович Директор по работе с федеральными и региональными органами государственной власти Эн+
2 Галина Оксана Анатольевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям «Росатом Энергосбыт»

Новости компаний Все