Топ-50 директоров по отношениям с органами власти

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Шлычкова Юлия Викторовна Вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатория Касперского» 2 Абдулина Рената Юрьевна Директор проектов по направлениям цифровизации «Гринатом» 3 Адоньев Михаил Александрович GR-директор ГК «Солар» Коммерческие банки 1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк 2 Панарин Олег Станиславович Заместитель председателя правления Ингосстрах-банк 3 Исаева Екатерина Юрьевна* Руководитель аппарата президента—председателя правления Почта-банк Машиностроение 1 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Гришин Антон Геннадиевич Директор по связям с государственными структурами Группа компаний «Рики» 2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм» 3 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг 4 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ» 5 Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций Русская Медиагруппа Кирьян Анжелика Арифовна Заместитель генерального директора Медиагруппа «Комсомольская правда» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникель» 2 Юрчук Михаил Александрович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти УГМК Многопрофильные холдинги 1 Яньков Никита Федорович Директор по отношениям с органами власти S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология» 2 Плетнева Юлия Сергеевна Директор по GR-вопросам Группа «Плюс» 3 Гавриленко Дмитрий Александрович Директор по связям с государственными органами «Авито» 4 Келембет Мария Юрьевна Исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циан» Связь и телекоммуникации 1 Панков Александр Александрович Президент «ВымпелКом« (бренд «Билайн») 2 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС 3 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Клепикова Наталья Александровна Руководитель управления по работе с государственными органами Группа «Черкизово» 2 Григорьев Виктор Викторович Директор по взаимодействию с органами государственной власти AVGUST crop protection Сервис 1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка» 2 Андреев Александр Николаевич Директор направления дистанционного мониторинга и умных устройств «СберЗдоровье» 3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям Fun & Sun Страхование 1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» 2 Чуб Алексей Васильевич Старший вице-президент—руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Страховой дом ВСК Строительство 1 Маргелов Михаил Витальевич Вице-президент по GR и внешним связям ГК «Эталон» 2 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент» 3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX 4 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer Торговля 1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир» 2 Пушкин Василий Михайлович Директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group 3 Неверская Наталия Александровна Директор по работе с органами власти «Лемана ПРО» 4 Чурсин Андрей Николаевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Азбука вкуса» 5 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами Группа «М.Видео-Эльдорадо» Транспорт 1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Фармацевтика 1 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» 2 Смирнова Татьяна Николаевна Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Мерк» Финансовый сектор 1 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг» 2 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» 3 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ 4 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» Химическая промышленность 1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР 2 Акимов Антон Викторович Взаимодействие с органами власти, руководитель функции Cordiant Энергетика и топливный комплекс 1 Конопацкий Виктор Викторович Директор по работе с федеральными и региональными органами государственной власти Эн+ 2 Галина Оксана Анатольевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям «Росатом Энергосбыт»