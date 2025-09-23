Топ-80 директоров по персоналу

|Информационные технологии
|1
|Алексеева Марина Михайловна
|Директор по работе с персоналом
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Петрова Елена Владимировна
|Директор по организационному развитию
|hh.ru
|3
|Кучай Анастасия Анатольевна
|Вице-президент по персоналу и образовательным проектам
|VK
|4
|Пичугина Наталья Юрьевна*
|Директор по персоналу
|«Гринатом»
|5
|Бармина Ирина Владимировна
|Директор по персоналу
|«Ланит»
|
|Дзагоева Елена Александровна
|Директор по управлению персоналом
|ГК «Солар»
|
|Колесникова Екатерина Владимировна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|ИТ-холдинг Т1
|
|Олейникова Татьяна Геннадьевна
|Директор по персоналу
|МТС Exolve
|
|Ярошевская Анастасия Владимировна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«ИТ ИКС 5 Технологии»
|Коммерческие банки
|1
|Ермаков Глеб Валентинович
|Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент
|Группа ВТБ
|2
|Исмагулов Марат Равильевич
|Директор по управлению человеческим капиталом
|Альфа-банк
|3
|Капранова Дарья Николаевна
|Вице-президент по управлению опытом сотрудника и организационному развитию
|МТС-банк
|4
|Литвинова Елена Михайловна
|Директор департамента персонала
|Банк ПСБ
|5
|Рощина Наталья Евгеньевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|ОТП-банк
|
|Логинова Елена Владимировна
|Старший вице-президент—директор по персоналу
|Почта-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Клефос Анна Андреевна
|Директор по персоналу
|МТС AdTech
|2
|Тимохина Светлана Геннадиевна
|Директор по персоналу
|AMDG x RQ
|3
|Бахтина Ольга Юрьевна
|Директор по управлению персоналом
|RTA
|4
|Александрова Анна Сергеевна
|Административный директор
|Digital-агентство «Интериум»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Казанцева Ирина Николаевна
|Директор по организационному развитию и персоналу
|«Свеза-Лес»
|Машиностроение
|1
|Николаева Юлия Михайловна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|«Росатом Машиностроение»
|2
|Ширкин Олег Игоревич
|Директор по персоналу
|«Автотор»
|3
|Бельская Наталия Владимировна
|Директор по персоналу
|IEK Group
|Медиабизнес
|1
|Приезжева Антонина Аркадьевна
|Директор по персоналу
|Газпром-Медиа Холдинг
|2
|Волхонская Светлана Вячеславовна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|Национальная Медиа Группа
|3
|Чиликина Лариса Зорабовна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«Союзмультфильм»
|4
|Егорова Наталия Александровна
|Директор по персоналу
|РБК
|5
|Фриде Анна Николаевна
|Директор по персоналу
|«СТС Медиа»
|
|Агафонова Мария Олеговна
|Директор по персоналу
|«МТС Медиа»
|
|Балашова Ольга Александровна
|Директор по персоналу
|Группа компаний «Рики»
|
|Попова Татьяна Владимировна
|Руководитель управления по работе с персоналом
|ГК «Румедиа (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|
|Сухарева Юлия Сергеевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Медиахолдинг Independent Media
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Крячкова Дарья Алексеевна
|Вице-президент по кадровой политике
|«Норникель»
|2
|Альбрехт Наталья Александровна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|«Русал»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Львова Анна Анатольевна
|Заместитель генерального директора по работе с персоналом
|«Севергрупп»
|2
|Сыс Наталия Александровна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|ГК «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Кабурова Ирина Михайловна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Ozon
|2
|Байдина Юлия Викторовна
|HR-директор
|«Циан»
|3
|Брук Юлия Валерьевна
|HR-директор
|«ВКонтакте»
|4
|Халилов Джамалэддин Руфетович
|Главный специалист по кадрам
|Образовательный холдинг Skillbox
|5
|Белых Кира Владимировна
|Директор по персоналу
|«Магнит OMNI»
|Производство потребительских товаров
|1
|Цветкова Мария Александровна
|Директор по организационному развитию и управлению персоналом
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Профессиональные услуги
|1
|Абгарян Лусине Рубиковна
|HR-директор
|HR-холдинг Ventra
|2
|Шилова Татьяна Анатольевна
|Директор по персоналу
|«Яков и партнеры»
|3
|Теняева Валерия Евгеньевна
|Директор по управлению персоналом
|Nexign
|Связь и телекоммуникации
|1
|Ермоленко Роман Александрович
|Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом
|«МегаФон»
|2
|Бодягина Лариса Владимировна
|Вице-президент по управлению персоналом
|МТС
|3
|Кленкина Татьяна Михайловна
|Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам
|«Почта России»
|Сельское хозяйство
|1
|Хайруллина Ольга Сергеевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Группа «Черкизово»
|2
|Мишечко Оксана Викторовна
|Директор по управлению персоналом
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Калинина Ксения Игоревна
|Директор по работе с персоналом и организационному развитию
|Fun&Sun
|Страхование
|1
|Ефремова Анна Мансуровна
|Директор по работе с персоналом
|«АльфаСтрахование»
|2
|Тарасова Анна Вячеславовна
|Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративным сервисам
|«Зетта Страхование»
|3
|Елина Ирина Сергеевна
|Директор по персоналу
|«Росгосстрах»
|4
|Невская Виктория Николаевна
|Директор по персоналу
|«Ингосстрах»
|5
|Леонгардт Кристина Александровна
|Директор по персоналу
|«Абсолют Страхование»
|Строительство
|1
|Чернуха Андрей Викторович
|Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие»
|«Галс-Девелопмент»
|2
|Романова Валентина Дмитриевна
|Директор по персоналу
|Level Group
|3
|Горчакова Александра Юрьевна
|Директор по персоналу
|ГК «Самолет»
|4
|Чаттерджи Наталья Станиславовна
|Заместитель генерального директора—директор по персоналу и организационному развитию
|«Сити21»
|5
|Лёшина Наталья Сергеевна
|Директор департамента HR
|GloraX
|Торговля
|1
|Конева Татьяна Юрьевна
|Директор по персоналу
|Hoff
|2
|Дерябина Лилия Васильевна
|Директор по трансформации и работе с персоналом
|Х5 Group
|3
|Бардина Татьяна Викторовна
|Директор по персоналу розничной сети
|Sokolov
|4
|Бедненко Алла Викторовна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Ekonika
|5
|Васильева Ксения Валерьевна
|Вице-президент по персоналу
|Inventive Retail Group
|
|Зафранский Илья Геннадьевич
|Вице-президент по персоналу
|«Азбука вкуса»
|
|Полозова Елена Владимировна
|Директор по персоналу
|Сеть гипермаркетов «О'Кей»
|
|Северюхина Елена Сергеевна
|Директор по персоналу
|«Комус»
|Транспорт
|1
|Перфильев Илья Владимирович
|Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию
|«Аэрофлот»
|2
|Саратов Сергей Юрьевич
|Заместитель генерального директора, начальник департамента управления персоналом
|РЖД
|3
|Ермак Мария Александровна
|Директор по персоналу
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|4
|Сманцер Анастасия
|Директор по персоналу
|«МТС Юрент»
|Фармацевтика
|1
|Федченко Татьяна Анатольевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«Биннофарм Групп»
|2
|Гребенникова Екатерина Дмитриевна
|Директор по организационному развитию и персоналу
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Григорьян Юрий Сергеевич
|Управляющий директор, первый заместитель генерального директора
|«Альфа-Капитал»
|2
|Новожилова Дарья Васильевна
|Директор по персоналу
|Единый ЦУПИС
|3
|Комиссарова Елена Николаевна
|Директор по персоналу
|«СберФакторинг»
|4
|Грипась Екатерина Александровна
|Руководитель управления по работе с персоналом
|Инвестиционный холдинг «Финам»
|Химическая промышленность
|1
|Рассказов Данил Владимирович
|Директор по управлению персоналом
|СИБУР