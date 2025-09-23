Топ-80 директоров по персоналу

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского» 2 Петрова Елена Владимировна Директор по организационному развитию hh.ru 3 Кучай Анастасия Анатольевна Вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK 4 Пичугина Наталья Юрьевна* Директор по персоналу «Гринатом» 5 Бармина Ирина Владимировна Директор по персоналу «Ланит» Дзагоева Елена Александровна Директор по управлению персоналом ГК «Солар» Колесникова Екатерина Владимировна Заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинг Т1 Олейникова Татьяна Геннадьевна Директор по персоналу МТС Exolve Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию «ИТ ИКС 5 Технологии» Коммерческие банки 1 Ермаков Глеб Валентинович Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент Группа ВТБ 2 Исмагулов Марат Равильевич Директор по управлению человеческим капиталом Альфа-банк 3 Капранова Дарья Николаевна Вице-президент по управлению опытом сотрудника и организационному развитию МТС-банк 4 Литвинова Елена Михайловна Директор департамента персонала Банк ПСБ 5 Рощина Наталья Евгеньевна Директор по персоналу и организационному развитию ОТП-банк Логинова Елена Владимировна Старший вице-президент—директор по персоналу Почта-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Клефос Анна Андреевна Директор по персоналу МТС AdTech 2 Тимохина Светлана Геннадиевна Директор по персоналу AMDG x RQ 3 Бахтина Ольга Юрьевна Директор по управлению персоналом RTA 4 Александрова Анна Сергеевна Административный директор Digital-агентство «Интериум» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Казанцева Ирина Николаевна Директор по организационному развитию и персоналу «Свеза-Лес» Машиностроение 1 Николаева Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Росатом Машиностроение» 2 Ширкин Олег Игоревич Директор по персоналу «Автотор» 3 Бельская Наталия Владимировна Директор по персоналу IEK Group Медиабизнес 1 Приезжева Антонина Аркадьевна Директор по персоналу Газпром-Медиа Холдинг 2 Волхонская Светлана Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу Национальная Медиа Группа 3 Чиликина Лариса Зорабовна Директор по персоналу и организационному развитию «Союзмультфильм» 4 Егорова Наталия Александровна Директор по персоналу РБК 5 Фриде Анна Николаевна Директор по персоналу «СТС Медиа» Агафонова Мария Олеговна Директор по персоналу «МТС Медиа» Балашова Ольга Александровна Директор по персоналу Группа компаний «Рики» Попова Татьяна Владимировна Руководитель управления по работе с персоналом ГК «Румедиа (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Сухарева Юлия Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию Медиахолдинг Independent Media Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Крячкова Дарья Алексеевна Вице-президент по кадровой политике «Норникель» 2 Альбрехт Наталья Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Русал» Многопрофильные холдинги 1 Львова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по работе с персоналом «Севергрупп» 2 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Кабурова Ирина Михайловна Директор по персоналу и организационному развитию Ozon 2 Байдина Юлия Викторовна HR-директор «Циан» 3 Брук Юлия Валерьевна HR-директор «ВКонтакте» 4 Халилов Джамалэддин Руфетович Главный специалист по кадрам Образовательный холдинг Skillbox 5 Белых Кира Владимировна Директор по персоналу «Магнит OMNI» Производство потребительских товаров 1 Цветкова Мария Александровна Директор по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Абгарян Лусине Рубиковна HR-директор HR-холдинг Ventra 2 Шилова Татьяна Анатольевна Директор по персоналу «Яков и партнеры» 3 Теняева Валерия Евгеньевна Директор по управлению персоналом Nexign Связь и телекоммуникации 1 Ермоленко Роман Александрович Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» 2 Бодягина Лариса Владимировна Вице-президент по управлению персоналом МТС 3 Кленкина Татьяна Михайловна Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам «Почта России» Сельское хозяйство 1 Хайруллина Ольга Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию Группа «Черкизово» 2 Мишечко Оксана Викторовна Директор по управлению персоналом Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Калинина Ксения Игоревна Директор по работе с персоналом и организационному развитию Fun&Sun Страхование 1 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование» 2 Тарасова Анна Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративным сервисам «Зетта Страхование» 3 Елина Ирина Сергеевна Директор по персоналу «Росгосстрах» 4 Невская Виктория Николаевна Директор по персоналу «Ингосстрах» 5 Леонгардт Кристина Александровна Директор по персоналу «Абсолют Страхование» Строительство 1 Чернуха Андрей Викторович Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» 2 Романова Валентина Дмитриевна Директор по персоналу Level Group 3 Горчакова Александра Юрьевна Директор по персоналу ГК «Самолет» 4 Чаттерджи Наталья Станиславовна Заместитель генерального директора—директор по персоналу и организационному развитию «Сити21» 5 Лёшина Наталья Сергеевна Директор департамента HR GloraX Торговля 1 Конева Татьяна Юрьевна Директор по персоналу Hoff 2 Дерябина Лилия Васильевна Директор по трансформации и работе с персоналом Х5 Group 3 Бардина Татьяна Викторовна Директор по персоналу розничной сети Sokolov 4 Бедненко Алла Викторовна Директор по персоналу и организационному развитию Ekonika 5 Васильева Ксения Валерьевна Вице-президент по персоналу Inventive Retail Group Зафранский Илья Геннадьевич Вице-президент по персоналу «Азбука вкуса» Полозова Елена Владимировна Директор по персоналу Сеть гипермаркетов «О'Кей» Северюхина Елена Сергеевна Директор по персоналу «Комус» Транспорт 1 Перфильев Илья Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Аэрофлот» 2 Саратов Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора, начальник департамента управления персоналом РЖД 3 Ермак Мария Александровна Директор по персоналу «Воздушные ворота Северной столицы» 4 Сманцер Анастасия Директор по персоналу «МТС Юрент» Фармацевтика 1 Федченко Татьяна Анатольевна Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» 2 Гребенникова Екатерина Дмитриевна Директор по организационному развитию и персоналу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор, первый заместитель генерального директора «Альфа-Капитал» 2 Новожилова Дарья Васильевна Директор по персоналу Единый ЦУПИС 3 Комиссарова Елена Николаевна Директор по персоналу «СберФакторинг» 4 Грипась Екатерина Александровна Руководитель управления по работе с персоналом Инвестиционный холдинг «Финам» Химическая промышленность 1 Рассказов Данил Владимирович Директор по управлению персоналом СИБУР