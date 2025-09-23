Топ-100 финансовых директоров

|Информационные технологии
|1
|Толченникова Наталия Артуровна
|Финансовый директор
|Cloud.ru
|2
|Попова Ксения Вадимовна
|Финансовый директор
|«Ланит»
|3
|Кокорин Антон Юрьевич
|Директор по финансам
|MWS Cloud
|4
|Серегина Екатерина Викторовна
|Финансовый директор
|МТС Exolve
|5
|Диденко Ирина Сергеевна
|Финансовый директор
|«Базис»
|
|Бородкина Елена Викторовна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Группа «Астра»
|
|Тараканов Артем Вячеславович
|Глобальный финансовый директор
|«Софтлайн»
|
|Митрохин Илья Николаевич
|Финансовый директор
|АТОЛ
|Коммерческие банки
|1
|Пьянов Дмитрий Васильевич
|Первый заместитель президента—председателя правления
|Группа ВТБ
|2
|Наумлинская Татьяна Вадимовна
|Главный финансовый директор
|Банк ПСБ
|3
|Коликова Ирина Валерьевна
|Финансовый директор
|МТС-банк
|4
|Осипова Марина Васильевна
|Финансовый директор
|Банк ДОМ.РФ
|5
|Смирнов Алексей Викторович*
|Финансовый директор
|Почта-банк
|
|Мелехов Александр Юрьевич
|Финансовый директор
|Ингосстрах-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Сулейманова Марина Юрьевна
|Финансовый директор
|«СберМаркетинг»
|2
|Демидов Николай Сергеевич
|Заместитель генерального директора
|МТС AdTech
|3
|Туманова Оксана Александровна
|Финансовый директор
|PPL Communication Group
|4
|Зайцева Елена Михайловна
|Финансовый директор
|Digital-агентство «Интериум»
|Машиностроение
|1
|Малыгина Ольга Сергеевна
|Старший вице-президент по финансам и управлению капиталом
|«Автотор»
|2
|Горбачев Михаил Витальевич
|Финансовый директор
|IEK Group
|Медиабизнес
|1
|Гнездилова Ольга Егоровна
|Финансовый директор
|«Газпром-Медиа Холдинг»
|2
|Чернов Викентий Геннадьевич
|Финансовый директор
|«Союзмультфильм»
|3
|Селезнева Анастасия Сергеевна
|Финансовый директор
|ГПМ «Радио»
|4
|Кононов Илья Борисович
|Заместитель генерального директора по финансам
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|5
|Демченко Мария Александровна
|Финансовый директор
|Национальная Медиа Группа
|
|Борисова Светлана Григорьевна
|Первый заместитель генерального директора
|«РГ Медиа»
|
|Велиховская Элина Владимировна
|Финансовый директор—главный бухгалтер
|Медиагруппа «Комсомольская правда»
|
|Иванов Денис Алексеевич
|Бизнес-партнер по финансам
|«МТС Лейбл»
|
|Крылова Татьяна Васильевна
|Директор по финансам и операционной эффективности
|ГПМ «Реклама»
|
|Разумова Марина Анатольевна
|Финансовый директор
|ГПМ РТВ
|
|Филипчук Кирилл Владимирович
|Финансовый директор
|«Инсайт Люди»
|
|Яковлева Татьяна Михайловна
|Руководитель финансового департамента
|Русская Медиагруппа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Малышев Сергей Геннадьевич
|Первый вице-президент—финансовый директор
|«Норникель»
|2
|Воронов Алексей Борисович
|Заместитель генерального директора по финансам и экономике
|«Металлоинвест»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Кочубей Денис Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по финансам и экономике
|Концерн «Автоматика»
|2
|Семенцов Юрий Анатольевич
|Заместитель генерального директора по стратегии
|«Техноимпульс»
|Онлайн-платформы
|1
|Устименко Виталий Александрович
|Финансовый директор
|Образовательный холдинг Skillbox
|2
|Зорихин Дмитрий Борисович
|Директор по финансам и стратегическому развитию
|МТС Live
|3
|Кожухарь Сергей Сергеевич
|Финансовый директор
|«Банки.ру»
|4
|Шведков Руслан Викторович
|Финансовый директор
|Skyeng
|5
|Харченко Артем Андреевич
|Финансовый директор
|«Сравни»
|
|Зубов Антон Борисович
|Финансовый директор, директор бизнес-формата «Магнит-еком»
|«Магнит OMNI»
|
|Стюкова Маргарита Юрьевна
|Директор по экономике и финансам
|Группа «Плюс»
|Производство потребительских товаров
|1
|Лашков Иван Николаевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Askona
|2
|Савченков Евгений Константинович
|Вице-президент по финансам
|«Объединенные пивоварни»
|3
|Гульцев Дмитрий Львович
|Финансовый директор
|Алкогольная Cибирская группа
|4
|Кирилевич Александр Анатольевич
|Заместитель генерального директора по экономике и развитию бизнеса
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Яночкина Екатерина Сергеевна
|Финансовый директор
|Московская школа управления Сколково
|2
|Петров Дмитрий Станиславович
|Финансовый директор
|Vizant Group
|3
|Патюков Александр Сергеевич
|Директор по корпоративным финансам и инвестициям
|HR-холдинг Ventra
|Связь и телекоммуникации
|1
|Федотов Денис Анатольевич
|Финансовый директор
|«МегаФон»
|2
|Катунин Алексей Андреевич
|Вице-президент по финансам
|МТС
|3
|Щелоков Антон Вячеславович
|Заместитель генерального директора, финансовый блок
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|4
|Романов Александр Юрьевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|1
|Платошин Василий Васильевич
|Директор по экономике и финансам
|Агрохолдинг «Степь»
|2
|Ландин Андрей Владимирович
|Финансовый директор
|Группа компаний «Содружество»
|Сервис
|1
|Рязанова Мария Владимировна
|Вице-президент по экономике и финансам
|Cosmos Hotel Group
|2
|Шакирова Ольга Владимировна
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|3
|Михалёва Татьяна Викторовна
|Финансовый директор
|DDX Fitness
|Страхование
|1
|Артемьев Сергей Александрович
|Исполнительный вице-президент по финансам
|Группа «Ренессанс страхование»
|2
|Шумилова Юлия Юрьевна
|Первый заместитель генерального директора
|СК «Согласие»
|3
|Чернов Максим Владимирович
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Страховой дом ВСК
|4
|Хоруженко Денис Игоревич
|Финансовый директор
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|5
|Решетников Илья Александрович
|Заместитель генерального директора—финансовый директор
|«Зетта Страхование»
|
|Решетин Евгений Андреевич
|Финансовый директор
|«Росгосстрах»
|Строительство
|1
|Косолапов Илья Викторович
|Директор по экономике и финансам
|ГК «Эталон»
|2
|Воронина Елена Сергеевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Level Group
|3
|Голубничая Нина Владимировна
|Финансовый директор
|ГК «Самолет»
|4
|Шурпик Глеб Станиславович
|Вице-президент блока экономики и финансов
|GloraX
|5
|Косарев Егор Юрьевич
|Директор департамента финансов
|ГК «Кортрос»
|
|Шилова Елена Михайловна
|Директор по экономике и финансам
|ГК «Нацпроектстрой»
|Торговля
|1
|Гвоздев Сергей Александрович
|Вице-президент по экономике
|«Азбука вкуса»
|2
|Матвеев Дмитрий Валерьевич
|Финансовый директор
|Торговый дом «Перекресток»
|3
|Курилов Александр Сергеевич
|Финансовый директор
|Аптечная сеть 36,6
|4
|Поздновская Анна Владимировна
|Финансовый директор
|«Чижик»
|5
|Тимченко Илья Владимирович
|Финансовый директор
|ГК «Детский мир»
|
|Плувьер Тибо
|Финансовый директор
|Metro
|
|Темяков Евгений Евгеньевич
|Финансовый директор
|Inventive Retail Group
|
|Хыдырова Анна Владимировна
|Финансовый директор
|Familia
|Транспорт
|1
|Михайлов Вадим Валерьевич
|Первый заместитель генерального директора
|РЖД
|2
|Чиханчин Андрей Юрьевич
|Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам
|«Аэрофлот»
|3
|Шашков Александр
|Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению
|«МТС Юрент»
|4
|Шабунина Евгения Дмитриевна
|Финансовый директор
|Pony Express
|5
|Корочкина Ольга Викторовна
|Заместитель генерального директора, главный финансовый директор
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|
|Звягинцев Леонид Геннадиевич
|Вице-президент по финансам
|Транспортная группа FESCO
|
|Печерская Юлианна Валерьевна
|Финансовый директор
|«ЛогЛаб»
|
|Свирина Елена Александровна
|Заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию
|Группа компаний «Дело»
|Фармацевтика
|1
|Гафуров Хафиз Магомедзапирович
|Финансовый директор
|«Биннофарм Групп»
|Финансовый сектор
|1
|Бутыльков Михаил Львович
|Финансовый директор
|«СберФакторинг»
|2
|Списивый Александр Витальевич
|Финансовый директор
|«Альфа-Капитал»
|3
|Овсепян Давид Самвелович
|Финансовый директор
|ДОМ.РФ
|4
|Вицина Евгения Витальевна
|Финансовый директор
|НПФ «Будущее»
|5
|Колмыков Александр Анатольевич
|Заместитель председателя правления
|Единый ЦУПИС
|
|Никифорова Яна Александровна
|Финансовый директор
|«Газпромбанк Лизинг»
|Химическая промышленность
|1
|Гринько Сергей Викторович
|Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование
|СИБУР
|2
|Нестеренко Екатерина Сергеевна
|Финансовый директор
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Теребулин Сергей Сергеевич
|Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению
|«РусГидро»
|2
|Малевинская Анна Александровна
|Финансовый директор
|Эн+
|3
|Урусов Алексей Александрович
|Руководитель департамента по экономике и корпоративному планированию
|«Газпром нефть»
|4
|Михайлов Артем Юрьевич
|Первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инвестициям, экономике и финансам
|«Росатом энергосбыт»