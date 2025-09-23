Топ-100 финансовых директоров

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Толченникова Наталия Артуровна Финансовый директор Cloud.ru 2 Попова Ксения Вадимовна Финансовый директор «Ланит» 3 Кокорин Антон Юрьевич Директор по финансам MWS Cloud 4 Серегина Екатерина Викторовна Финансовый директор МТС Exolve 5 Диденко Ирина Сергеевна Финансовый директор «Базис» Бородкина Елена Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группа «Астра» Тараканов Артем Вячеславович Глобальный финансовый директор «Софтлайн» Митрохин Илья Николаевич Финансовый директор АТОЛ Коммерческие банки 1 Пьянов Дмитрий Васильевич Первый заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ 2 Наумлинская Татьяна Вадимовна Главный финансовый директор Банк ПСБ 3 Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор МТС-банк 4 Осипова Марина Васильевна Финансовый директор Банк ДОМ.РФ 5 Смирнов Алексей Викторович* Финансовый директор Почта-банк Мелехов Александр Юрьевич Финансовый директор Ингосстрах-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Сулейманова Марина Юрьевна Финансовый директор «СберМаркетинг» 2 Демидов Николай Сергеевич Заместитель генерального директора МТС AdTech 3 Туманова Оксана Александровна Финансовый директор PPL Communication Group 4 Зайцева Елена Михайловна Финансовый директор Digital-агентство «Интериум» Машиностроение 1 Малыгина Ольга Сергеевна Старший вице-президент по финансам и управлению капиталом «Автотор» 2 Горбачев Михаил Витальевич Финансовый директор IEK Group Медиабизнес 1 Гнездилова Ольга Егоровна Финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинг» 2 Чернов Викентий Геннадьевич Финансовый директор «Союзмультфильм» 3 Селезнева Анастасия Сергеевна Финансовый директор ГПМ «Радио» 4 Кононов Илья Борисович Заместитель генерального директора по финансам ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) 5 Демченко Мария Александровна Финансовый директор Национальная Медиа Группа Борисова Светлана Григорьевна Первый заместитель генерального директора «РГ Медиа» Велиховская Элина Владимировна Финансовый директор—главный бухгалтер Медиагруппа «Комсомольская правда» Иванов Денис Алексеевич Бизнес-партнер по финансам «МТС Лейбл» Крылова Татьяна Васильевна Директор по финансам и операционной эффективности ГПМ «Реклама» Разумова Марина Анатольевна Финансовый директор ГПМ РТВ Филипчук Кирилл Владимирович Финансовый директор «Инсайт Люди» Яковлева Татьяна Михайловна Руководитель финансового департамента Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Малышев Сергей Геннадьевич Первый вице-президент—финансовый директор «Норникель» 2 Воронов Алексей Борисович Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвест» Многопрофильные холдинги 1 Кочубей Денис Евгеньевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике Концерн «Автоматика» 2 Семенцов Юрий Анатольевич Заместитель генерального директора по стратегии «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Устименко Виталий Александрович Финансовый директор Образовательный холдинг Skillbox 2 Зорихин Дмитрий Борисович Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live 3 Кожухарь Сергей Сергеевич Финансовый директор «Банки.ру» 4 Шведков Руслан Викторович Финансовый директор Skyeng 5 Харченко Артем Андреевич Финансовый директор «Сравни» Зубов Антон Борисович Финансовый директор, директор бизнес-формата «Магнит-еком» «Магнит OMNI» Стюкова Маргарита Юрьевна Директор по экономике и финансам Группа «Плюс» Производство потребительских товаров 1 Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам Askona 2 Савченков Евгений Константинович Вице-президент по финансам «Объединенные пивоварни» 3 Гульцев Дмитрий Львович Финансовый директор Алкогольная Cибирская группа 4 Кирилевич Александр Анатольевич Заместитель генерального директора по экономике и развитию бизнеса ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Яночкина Екатерина Сергеевна Финансовый директор Московская школа управления Сколково 2 Петров Дмитрий Станиславович Финансовый директор Vizant Group 3 Патюков Александр Сергеевич Директор по корпоративным финансам и инвестициям HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Федотов Денис Анатольевич Финансовый директор «МегаФон» 2 Катунин Алексей Андреевич Вице-президент по финансам МТС 3 Щелоков Антон Вячеславович Заместитель генерального директора, финансовый блок «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 4 Романов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Платошин Василий Васильевич Директор по экономике и финансам Агрохолдинг «Степь» 2 Ландин Андрей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Содружество» Сервис 1 Рязанова Мария Владимировна Вице-президент по экономике и финансам Cosmos Hotel Group 2 Шакирова Ольга Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 3 Михалёва Татьяна Викторовна Финансовый директор DDX Fitness Страхование 1 Артемьев Сергей Александрович Исполнительный вице-президент по финансам Группа «Ренессанс страхование» 2 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора СК «Согласие» 3 Чернов Максим Владимирович Заместитель генерального директора по экономике и финансам Страховой дом ВСК 4 Хоруженко Денис Игоревич Финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» 5 Решетников Илья Александрович Заместитель генерального директора—финансовый директор «Зетта Страхование» Решетин Евгений Андреевич Финансовый директор «Росгосстрах» Строительство 1 Косолапов Илья Викторович Директор по экономике и финансам ГК «Эталон» 2 Воронина Елена Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Level Group 3 Голубничая Нина Владимировна Финансовый директор ГК «Самолет» 4 Шурпик Глеб Станиславович Вице-президент блока экономики и финансов GloraX 5 Косарев Егор Юрьевич Директор департамента финансов ГК «Кортрос» Шилова Елена Михайловна Директор по экономике и финансам ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Гвоздев Сергей Александрович Вице-президент по экономике «Азбука вкуса» 2 Матвеев Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Торговый дом «Перекресток» 3 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6 4 Поздновская Анна Владимировна Финансовый директор «Чижик» 5 Тимченко Илья Владимирович Финансовый директор ГК «Детский мир» Плувьер Тибо Финансовый директор Metro Темяков Евгений Евгеньевич Финансовый директор Inventive Retail Group Хыдырова Анна Владимировна Финансовый директор Familia Транспорт 1 Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Чиханчин Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» 3 Шашков Александр Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «МТС Юрент» 4 Шабунина Евгения Дмитриевна Финансовый директор Pony Express 5 Корочкина Ольга Викторовна Заместитель генерального директора, главный финансовый директор «Воздушные ворота Северной столицы» Звягинцев Леонид Геннадиевич Вице-президент по финансам Транспортная группа FESCO Печерская Юлианна Валерьевна Финансовый директор «ЛогЛаб» Свирина Елена Александровна Заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию Группа компаний «Дело» Фармацевтика 1 Гафуров Хафиз Магомедзапирович Финансовый директор «Биннофарм Групп» Финансовый сектор 1 Бутыльков Михаил Львович Финансовый директор «СберФакторинг» 2 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор «Альфа-Капитал» 3 Овсепян Давид Самвелович Финансовый директор ДОМ.РФ 4 Вицина Евгения Витальевна Финансовый директор НПФ «Будущее» 5 Колмыков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Единый ЦУПИС Никифорова Яна Александровна Финансовый директор «Газпромбанк Лизинг» Химическая промышленность 1 Гринько Сергей Викторович Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование СИБУР 2 Нестеренко Екатерина Сергеевна Финансовый директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро» 2 Малевинская Анна Александровна Финансовый директор Эн+ 3 Урусов Алексей Александрович Руководитель департамента по экономике и корпоративному планированию «Газпром нефть» 4 Михайлов Артем Юрьевич Первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инвестициям, экономике и финансам «Росатом энергосбыт»