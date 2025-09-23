Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-100 финансовых директоров

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Толченникова Наталия Артуровна Финансовый директор Cloud.ru
2 Попова Ксения Вадимовна Финансовый директор «Ланит»
3 Кокорин Антон Юрьевич Директор по финансам MWS Cloud
4 Серегина Екатерина Викторовна Финансовый директор МТС Exolve
5 Диденко Ирина Сергеевна Финансовый директор «Базис»
Бородкина Елена Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группа «Астра»
Тараканов Артем Вячеславович Глобальный финансовый директор «Софтлайн»
Митрохин Илья Николаевич Финансовый директор АТОЛ
Коммерческие банки
1 Пьянов Дмитрий Васильевич Первый заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ
2 Наумлинская Татьяна Вадимовна Главный финансовый директор Банк ПСБ
3 Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор МТС-банк
4 Осипова Марина Васильевна Финансовый директор Банк ДОМ.РФ
5 Смирнов Алексей Викторович* Финансовый директор Почта-банк
Мелехов Александр Юрьевич Финансовый директор Ингосстрах-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Сулейманова Марина Юрьевна Финансовый директор «СберМаркетинг»
2 Демидов Николай Сергеевич Заместитель генерального директора МТС AdTech
3 Туманова Оксана Александровна Финансовый директор PPL Communication Group
4 Зайцева Елена Михайловна Финансовый директор Digital-агентство «Интериум»
Машиностроение
1 Малыгина Ольга Сергеевна Старший вице-президент по финансам и управлению капиталом «Автотор»
2 Горбачев Михаил Витальевич Финансовый директор IEK Group
Медиабизнес
1 Гнездилова Ольга Егоровна Финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинг»
2 Чернов Викентий Геннадьевич Финансовый директор «Союзмультфильм»
3 Селезнева Анастасия Сергеевна Финансовый директор ГПМ «Радио»
4 Кононов Илья Борисович Заместитель генерального директора по финансам ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
5 Демченко Мария Александровна Финансовый директор Национальная Медиа Группа
Борисова Светлана Григорьевна Первый заместитель генерального директора «РГ Медиа»
Велиховская Элина Владимировна Финансовый директор—главный бухгалтер Медиагруппа «Комсомольская правда»
Иванов Денис Алексеевич Бизнес-партнер по финансам «МТС Лейбл»
Крылова Татьяна Васильевна Директор по финансам и операционной эффективности ГПМ «Реклама»
Разумова Марина Анатольевна Финансовый директор ГПМ РТВ
Филипчук Кирилл Владимирович Финансовый директор «Инсайт Люди»
Яковлева Татьяна Михайловна Руководитель финансового департамента Русская Медиагруппа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Малышев Сергей Геннадьевич Первый вице-президент—финансовый директор «Норникель»
2 Воронов Алексей Борисович Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвест»
Многопрофильные холдинги
1 Кочубей Денис Евгеньевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике Концерн «Автоматика»
2 Семенцов Юрий Анатольевич Заместитель генерального директора по стратегии «Техноимпульс»
Онлайн-платформы
1 Устименко Виталий Александрович Финансовый директор Образовательный холдинг Skillbox
2 Зорихин Дмитрий Борисович Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live
3 Кожухарь Сергей Сергеевич Финансовый директор «Банки.ру»
4 Шведков Руслан Викторович Финансовый директор Skyeng
5 Харченко Артем Андреевич Финансовый директор «Сравни»
Зубов Антон Борисович Финансовый директор, директор бизнес-формата «Магнит-еком» «Магнит OMNI»
Стюкова Маргарита Юрьевна Директор по экономике и финансам Группа «Плюс»
Производство потребительских товаров
1 Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам Askona
2 Савченков Евгений Константинович Вице-президент по финансам «Объединенные пивоварни»
3 Гульцев Дмитрий Львович Финансовый директор Алкогольная Cибирская группа
4 Кирилевич Александр Анатольевич Заместитель генерального директора по экономике и развитию бизнеса ГК «Просвещение»
Профессиональные услуги
1 Яночкина Екатерина Сергеевна Финансовый директор Московская школа управления Сколково
2 Петров Дмитрий Станиславович Финансовый директор Vizant Group
3 Патюков Александр Сергеевич Директор по корпоративным финансам и инвестициям HR-холдинг Ventra
Связь и телекоммуникации
1 Федотов Денис Анатольевич Финансовый директор «МегаФон»
2 Катунин Алексей Андреевич Вице-президент по финансам МТС
3 Щелоков Антон Вячеславович Заместитель генерального директора, финансовый блок «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
4 Романов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТрансТелеКом»
Сельское хозяйство
1 Платошин Василий Васильевич Директор по экономике и финансам Агрохолдинг «Степь»
2 Ландин Андрей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Содружество»
Сервис
1 Рязанова Мария Владимировна Вице-президент по экономике и финансам Cosmos Hotel Group
2 Шакирова Ольга Владимировна Вице-президент ГК «Медси»
3 Михалёва Татьяна Викторовна Финансовый директор DDX Fitness
Страхование
1 Артемьев Сергей Александрович Исполнительный вице-президент по финансам Группа «Ренессанс страхование»
2 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора СК «Согласие»
3 Чернов Максим Владимирович Заместитель генерального директора по экономике и финансам Страховой дом ВСК
4 Хоруженко Денис Игоревич Финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь»
5 Решетников Илья Александрович Заместитель генерального директора—финансовый директор «Зетта Страхование»
Решетин Евгений Андреевич Финансовый директор «Росгосстрах»
Строительство
1 Косолапов Илья Викторович Директор по экономике и финансам ГК «Эталон»
2 Воронина Елена Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Level Group
3 Голубничая Нина Владимировна Финансовый директор ГК «Самолет»
4 Шурпик Глеб Станиславович Вице-президент блока экономики и финансов GloraX
5 Косарев Егор Юрьевич Директор департамента финансов ГК «Кортрос»
Шилова Елена Михайловна Директор по экономике и финансам ГК «Нацпроектстрой»
Торговля
1 Гвоздев Сергей Александрович Вице-президент по экономике «Азбука вкуса»
2 Матвеев Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Торговый дом «Перекресток»
3 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6
4 Поздновская Анна Владимировна Финансовый директор «Чижик»
5 Тимченко Илья Владимирович Финансовый директор ГК «Детский мир»
Плувьер Тибо Финансовый директор Metro
Темяков Евгений Евгеньевич Финансовый директор Inventive Retail Group
Хыдырова Анна Владимировна Финансовый директор Familia
Транспорт
1 Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора РЖД
2 Чиханчин Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот»
3 Шашков Александр Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «МТС Юрент»
4 Шабунина Евгения Дмитриевна Финансовый директор Pony Express
5 Корочкина Ольга Викторовна Заместитель генерального директора, главный финансовый директор «Воздушные ворота Северной столицы»
Звягинцев Леонид Геннадиевич Вице-президент по финансам Транспортная группа FESCO
Печерская Юлианна Валерьевна Финансовый директор «ЛогЛаб»
Свирина Елена Александровна Заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию Группа компаний «Дело»
Фармацевтика
1 Гафуров Хафиз Магомедзапирович Финансовый директор «Биннофарм Групп»
Финансовый сектор
1 Бутыльков Михаил Львович Финансовый директор «СберФакторинг»
2 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор «Альфа-Капитал»
3 Овсепян Давид Самвелович Финансовый директор ДОМ.РФ
4 Вицина Евгения Витальевна Финансовый директор НПФ «Будущее»
5 Колмыков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Единый ЦУПИС
Никифорова Яна Александровна Финансовый директор «Газпромбанк Лизинг»
Химическая промышленность
1 Гринько Сергей Викторович Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование СИБУР
2 Нестеренко Екатерина Сергеевна Финансовый директор «Сибстекло»
Энергетика и топливный комплекс
1 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро»
2 Малевинская Анна Александровна Финансовый директор Эн+
3 Урусов Алексей Александрович Руководитель департамента по экономике и корпоративному планированию «Газпром нефть»
4 Михайлов Артем Юрьевич Первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инвестициям, экономике и финансам «Росатом энергосбыт»

