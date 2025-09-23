Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году по сравнению с 2024 годом*

Высшие руководители Директор по ИТ Коммерческий директор Директор по корпоративному управлению Финансовый директор Директор по отношениям с органами власти Директор по связям с общественностью Директор по маркетингу Директор по логистике и цепям поставок Директор по правовым вопросам Директор по управлению персоналом Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Директор по развитию Директор по закупкам Директор по цифровой трансформации Директор по кибербезопасности Директор по внутрикорпоративным коммуникациям Директор по связям с инвесторами Среднее по всем позициям (кроме высших руководителей) Информационные технологии 56,0 77,8 63,6 66,7 25,0 33,3 33,3 46,2 — 75,0 55,6 100,0 50,0 100,0 50,0 40,0 50,0 100,0 60,4 Коммерческие банки 42,9 33,3 33,3 0,0 33,3 33,3 40,0 60,0 100,0 66,7 0,0 0,0 50,0 100,0 60,0 75,0 — 0,0 42,8 Коммуникационные и рекламные агентства 42,3 100,0 40,0 — 50,0 — 100,0 50,0 — — 75,0 — 50,0 — 100,0 100,0 — — 73,9 Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 100,0 — 100,0 0,0 — — 100,0 — 0,0 — 100,0 — — — — — — — 60,0 Машиностроение 33,3 100,0 75,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 — — 33,3 — 100,0 0,0 — 100,0 100,0 — 50,7 Медиабизнес 30,6 50,0 41,7 0,0 16,7 50,0 55,6 41,7 — 66,7 66,7 50,0 44,4 100,0 25,0 0,0 — — 43,5 Металлургия и горнодобывающая промышленность 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 66,7 0,0 33,3 0,0 83,3 100,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 Многопрофильные холдинги 25,0 — — 0,0 100,0 0,0 100,0 — 100,0 0,0 50,0 — 100,0 — — — 100,0 — 61,1 Онлайн-платформы 50,0 0,0 40,0 — 57,1 50,0 75,0 37,5 100,0 0,0 20,0 50,0 25,0 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 55,5 Производство потребительских товаров 55,6 50,0 66,7 — 50,0 — 33,3 57,1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 — — — — 59,7 Профессиональные услуги 50,0 50,0 60,0 — 33,3 — 100,0 16,7 — 50,0 66,7 — 33,3 — 100,0 — — — 56,7 Связь и телекоммуникации 60,0 33,3 66,7 33,3 25,0 33,3 40,0 100,0 50,0 50,0 0,0 75,0 60,0 33,3 33,3 100,0 100,0 0,0 49,0 Сельское хозяйство 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 — 50,0 0,0 — 0,0 — — 0,0 66,7 — 100,0 — 37,9 Сервис 50,0 100,0 40,0 100,0 33,3 33,3 50,0 42,9 — 50,0 0,0 — 100,0 0,0 50,0 100,0 100,0 — 57,1 Страхование 22,2 33,3 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 — 0,0 80,0 100,0 — — 66,7 50,0 100,0 — 44,6 Строительство 43,8 100,0 20,0 100,0 83,3 100,0 25,0 33,3 — 66,7 60,0 — 50,0 20,0 50,0 — — 100,0 62,2 Торговля 53,3 75,0 27,3 0,0 75,0 20,0 55,6 83,3 62,5 0,0 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 65,4 Транспорт 58,3 33,3 100,0 66,7 62,5 0,0 60,0 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 66,7 50,0 0,0 — — — 61,7 Фармацевтика 33,3 — 50,0 50,0 100,0 50,0 66,7 50,0 0,0 100,0 50,0 — — — — — — 0,0 51,7 Финансовый сектор 25,0 0,0 50,0 0,0 16,7 50,0 50,0 50,0 — 50,0 50,0 0,0 40,0 50,0 80,0 50,0 — — 38,3 Химическая промышленность 50,0 — 100,0 0,0 100,0 50,0 0,0 — 100,0 — 0,0 0,0 — — — — 0,0 — 38,9 Энергетика и топливный комплекс 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 — 50,0 — — 100,0 0,0 50,0 — 0,0 — 36,1 Среднее по всем отраслям 43,6 50,0 46,0 30,0 46,0 38,0 48,8 51,0 64,0 54,0 47,5 68,0 60,0 44,0 57,5 60,0 66,7 50,0 51,4