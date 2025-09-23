Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году по сравнению с 2024 годом*

|
|
|Высшие руководители
|Директор по ИТ
|Коммерческий директор
|Директор по корпоративному управлению
|Финансовый директор
|Директор по отношениям с органами власти
|Директор по связям с общественностью
|Директор по маркетингу
|Директор по логистике и цепям поставок
|Директор по правовым вопросам
|Директор по управлению персоналом
|Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности
|Директор по развитию
|Директор по закупкам
|Директор по цифровой трансформации
|Директор по кибербезопасности
|Директор по внутрикорпоративным коммуникациям
|Директор по связям с инвесторами
|Среднее по всем позициям (кроме высших руководителей)
|Информационные технологии
|56,0
|77,8
|63,6
|66,7
|25,0
|33,3
|33,3
|46,2
|—
|75,0
|55,6
|100,0
|50,0
|100,0
|50,0
|40,0
|50,0
|100,0
|60,4
|Коммерческие банки
|42,9
|33,3
|33,3
|0,0
|33,3
|33,3
|40,0
|60,0
|100,0
|66,7
|0,0
|0,0
|50,0
|100,0
|60,0
|75,0
|—
|0,0
|42,8
|Коммуникационные и рекламные агентства
|42,3
|100,0
|40,0
|—
|50,0
|—
|100,0
|50,0
|—
|—
|75,0
|—
|50,0
|—
|100,0
|100,0
|—
|—
|73,9
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|100,0
|—
|100,0
|0,0
|—
|—
|100,0
|—
|0,0
|—
|100,0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|60,0
|Машиностроение
|33,3
|100,0
|75,0
|0,0
|100,0
|0,0
|0,0
|0,0
|—
|—
|33,3
|—
|100,0
|0,0
|—
|100,0
|100,0
|—
|50,7
|Медиабизнес
|30,6
|50,0
|41,7
|0,0
|16,7
|50,0
|55,6
|41,7
|—
|66,7
|66,7
|50,0
|44,4
|100,0
|25,0
|0,0
|—
|—
|43,5
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|0,0
|33,3
|0,0
|0,0
|0,0
|50,0
|33,3
|66,7
|0,0
|33,3
|0,0
|83,3
|100,0
|—
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|26,7
|Многопрофильные холдинги
|25,0
|—
|—
|0,0
|100,0
|0,0
|100,0
|—
|100,0
|0,0
|50,0
|—
|100,0
|—
|—
|—
|100,0
|—
|61,1
|Онлайн-платформы
|50,0
|0,0
|40,0
|—
|57,1
|50,0
|75,0
|37,5
|100,0
|0,0
|20,0
|50,0
|25,0
|100,0
|100,0
|33,3
|100,0
|100,0
|55,5
|Производство потребительских товаров
|55,6
|50,0
|66,7
|—
|50,0
|—
|33,3
|57,1
|100,0
|100,0
|0,0
|100,0
|100,0
|0,0
|—
|—
|—
|—
|59,7
|Профессиональные услуги
|50,0
|50,0
|60,0
|—
|33,3
|—
|100,0
|16,7
|—
|50,0
|66,7
|—
|33,3
|—
|100,0
|—
|—
|—
|56,7
|Связь и телекоммуникации
|60,0
|33,3
|66,7
|33,3
|25,0
|33,3
|40,0
|100,0
|50,0
|50,0
|0,0
|75,0
|60,0
|33,3
|33,3
|100,0
|100,0
|0,0
|49,0
|Сельское хозяйство
|50,0
|0,0
|0,0
|100,0
|100,0
|0,0
|—
|50,0
|0,0
|—
|0,0
|—
|—
|0,0
|66,7
|—
|100,0
|—
|37,9
|Сервис
|50,0
|100,0
|40,0
|100,0
|33,3
|33,3
|50,0
|42,9
|—
|50,0
|0,0
|—
|100,0
|0,0
|50,0
|100,0
|100,0
|—
|57,1
|Страхование
|22,2
|33,3
|0,0
|0,0
|50,0
|0,0
|50,0
|50,0
|—
|0,0
|80,0
|100,0
|—
|—
|66,7
|50,0
|100,0
|—
|44,6
|Строительство
|43,8
|100,0
|20,0
|100,0
|83,3
|100,0
|25,0
|33,3
|—
|66,7
|60,0
|—
|50,0
|20,0
|50,0
|—
|—
|100,0
|62,2
|Торговля
|53,3
|75,0
|27,3
|0,0
|75,0
|20,0
|55,6
|83,3
|62,5
|0,0
|62,5
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|50,0
|100,0
|65,4
|Транспорт
|58,3
|33,3
|100,0
|66,7
|62,5
|0,0
|60,0
|50,0
|100,0
|100,0
|75,0
|100,0
|66,7
|50,0
|0,0
|—
|—
|—
|61,7
|Фармацевтика
|33,3
|—
|50,0
|50,0
|100,0
|50,0
|66,7
|50,0
|0,0
|100,0
|50,0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|0,0
|51,7
|Финансовый сектор
|25,0
|0,0
|50,0
|0,0
|16,7
|50,0
|50,0
|50,0
|—
|50,0
|50,0
|0,0
|40,0
|50,0
|80,0
|50,0
|—
|—
|38,3
|Химическая промышленность
|50,0
|—
|100,0
|0,0
|100,0
|50,0
|0,0
|—
|100,0
|—
|0,0
|0,0
|—
|—
|—
|—
|0,0
|—
|38,9
|Энергетика и топливный комплекс
|50,0
|0,0
|100,0
|0,0
|0,0
|0,0
|33,3
|100,0
|—
|50,0
|—
|—
|100,0
|0,0
|50,0
|—
|0,0
|—
|36,1
|Среднее по всем отраслям
|43,6
|50,0
|46,0
|30,0
|46,0
|38,0
|48,8
|51,0
|64,0
|54,0
|47,5
|68,0
|60,0
|44,0
|57,5
|60,0
|66,7
|50,0
|51,4