Несколько человек погибли при ударе ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму

Территория санатория «Форос» на южном берегу Крыма подверглась атаке БПЛА. В результате пострадали около 15 человек. Есть погибшие, их число уточняется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Повреждено несколько объектов на территории. Кроме того, повреждения получило здание школы в поселке Форос. Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе Ялты. На месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны, над Крымом было сбито три беспилотника с 16:00 до 20:00 мск.