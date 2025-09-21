Tasnim: переговоры Ирана и «евротройки» пройдут в Нью-Йорке

Переговоры Ирана со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) состоятся на уровне глав МИД в Нью-Йорке 22-го или 23 сентября. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

На встрече будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас. Министр иностранных дел Аббас Аракчи уже отправился в Нью-Йорк, передает Mehr. Он примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 23 сентября.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предполагала заблокировать решение о возобновлении санкций против Ирана с помощью механизма «снэпбэк». Ограничения были отменены в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий.

О ситуации вокруг иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Иранцы готовы открыть уран».