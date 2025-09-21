Иранский эксперт допустил выход Тегерана из ДНЯО в случае возобновления санкций

В Иране рассматривают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления международных санкций против Исламской республики. Об этом сказал в интервью «Ъ» заместитель директора Института изучения Ирана и Евразии (IRAS) Махмуд Шури.

«Однако такой шаг, скорее всего, станет крайней мерой в случае продолжения внешнего давления»,— отметил он. Эксперт подчеркнул, что позиция Ирана заключается не в разработке военной ядерной программы, а в реализации законных прав Ирана, предусмотренных ДНЯО.

По мнению господина Шури, даже если Иран откажется от обогащения урана, страны Запада вряд ли снимут санкции. «Отказ Ирана от прописанного в ДНЯО права на мирный атом, скорее всего, лишь приведет к усилению давления Запада на Тегеран»,— добавил эксперт.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение о возобновлении санкций против Ирана с помощью механизма «снэпбэк». Эти ограничения были отменены в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Подробнее — в интервью Махмуда Шури «Ъ».