Прощание с Чарли Кирком в США

В США на стадионе State Farm в Аризоне проходит прощание с консервативным активистом Чарли Кирком. Он был застрелен 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. Для предполагаемого убийцы обвинение будет требовать смертной казни. Ожидается, что на церемонию прощания с Чарли Кирком прибудут президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кадры траурного мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

Участник церемонии прощания несет деревянный крест Фото: Caitlin O'hara / Reuters Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты Фото: Cheney Orr / Reuters Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности Фото: Cheney Orr / Reuters В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться» Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни Фото: Brian Snyder / Reuters Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц Фото: Daniel Cole / Reuters Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон Фото: Daniel Cole / Reuters Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа Фото: Carlos Barria / Reuters Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов Фото: Caitlin O'hara / Reuters Присутствующие не сдерживают слез Фото: Carlos Barria / Reuters Мужчина держит в руке Священную Библию Фото: Jae C. Hong / AP Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра Фото: Carlos Barria / Reuters Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага Фото: Caitlin O'hara / Reuters Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс. Фото: John Locher / AP Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни Фото: Cheney Orr / Reuters Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга Фото: Daniel Cole / Reuters Церемония прощания с политическим активистом Чарли Кирком Фото: Caitlin O'hara / Reuters По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию» Фото: Ross D. Franklin / AP Мужчина с крестом на церемонии прощания с Чарли Кирком Фото: Carlos Barria / Reuters На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA Фото: Caitlin O'hara / Reuters