Прощание с Чарли Кирком в США
На стадионе в США прощаются с убитым соратником Трампа Чарли Кирком
В США на стадионе State Farm в Аризоне проходит прощание с консервативным активистом Чарли Кирком. Он был застрелен 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. Для предполагаемого убийцы обвинение будет требовать смертной казни. Ожидается, что на церемонию прощания с Чарли Кирком прибудут президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кадры траурного мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
1 / 20