Прощание с Чарли Кирком в США

На стадионе в США прощаются с убитым соратником Трампа Чарли Кирком

В США на стадионе State Farm в Аризоне проходит прощание с консервативным активистом Чарли Кирком. Он был застрелен 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. Для предполагаемого убийцы обвинение будет требовать смертной казни. Ожидается, что на церемонию прощания с Чарли Кирком прибудут президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кадры траурного мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Фото: Cheney Orr / Reuters

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Фото: Daniel Cole / Reuters

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Присутствующие не сдерживают слез

Присутствующие не сдерживают слез

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина держит в руке Священную Библию

Мужчина держит в руке Священную Библию

Фото: Jae C. Hong / AP

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Фото: John Locher / AP

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Фото: Cheney Orr / Reuters

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Фото: Daniel Cole / Reuters

Церемония прощания с политическим активистом Чарли Кирком

Церемония прощания с политическим активистом Чарли Кирком

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

Фото: Ross D. Franklin / AP

Мужчина с крестом на церемонии прощания с Чарли Кирком

Мужчина с крестом на церемонии прощания с Чарли Кирком

Фото: Carlos Barria / Reuters

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

