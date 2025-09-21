Иранский эксперт: возобновление санкций не окажет большого влияния на Тегеран

Возобновление международных санкций против Ирана вряд ли окажет значительное прямое влияние на экономику Исламской республики. Об этом сказал в интервью «Ъ» заместитель директора Института изучения Ирана и Евразии (IRAS) Махмуд Шури.

Господин Шури напомнил, что после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Вашингтон уже ввел санкции против Ирана, которые также соблюдали европейские страны и их союзники. По мнению эксперта, повторное введение санкций не затруднит доступ Тегерана к экономическим ресурсам.

«Тем не менее символические и психологические последствия такого шага почти наверняка повлияют на экономику страны, усилив инфляционные ожидания и подорвав доверие на рынках»,— отметил Махмуд Шури. По его оценкам, санкции осложнят способность Ирана поддерживать и расширять сотрудничество с партнерами и дружественными государствами.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение о возобновлении санкций в отношении Ирана с помощью механизма «снэпбэк». Речь идет об ограничениях, отмененных в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Снэпбэк» подразумевает заморозку активов, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Подробнее — в интервью Махмуда Шури «Ъ».