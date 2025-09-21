Перед матчем КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» на «Татнефть-Арене» почтили минутой молчания память болельщика Антона Агафонова. Также на матче был растянут баннер с фотографией болельщика.

Антон Агафонов погиб, спасая беременную женщину. На Волге, близ Казани, перевернулся катер, на котором находился Агафонов. Он арендовал два катера для своих друзей, и один из них перевернулся из-за перегрузки. В результате происшествия погибли четыре человека.

По итогам встречи «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 1:6. Единственную шайбу для казанской команды забросил Владимир Алистров.

