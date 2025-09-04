Прокуроры усомнились в судье

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура потребовала изменить территориальную подсудность арбитражного разбирательства, в котором участвует компания «Русмаркет». Она входит в список активов экс-главы ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова, антикоррупционный иск надзорного ведомства к которому рассматривается сейчас в столичном суде. По данным прокуратуры, фирма была участником фиктивной сделки по приобретению права собственности на несколько десятков вышек связи, реальной целью которой был вывод около 100 млн руб. А осуществить задуманное удалось благодаря тому, считают в надзорном ведомстве, что глава «Русмаркета» является сыном председателя Арбитражного суда Ставропольского края.

Как стало известно “Ъ”, на днях заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием ускорить рассмотрение дела, участником которого является ООО «Русмаркет», возглавляемое Даниилом Лысенко, а также ходатайствовал об изменении территориальной подсудности разбирательства. Само ходатайство было подано еще в конце июля этого года, но начало процесса, а соответственно, и рассмотрение требования надзора под разными предлогами откладываются. По мнению прокуратуры, это делается намеренно, поскольку никаких препятствий для принятия соответствующего решения нет.

Как говорится в ходатайстве надзорного ведомства, поданном в ставропольский арбитраж, речь идет о повторном рассмотрении иска ООО «Энергия и К» к ООО «Русмаркет». Первый раз Арбитражный суд Ставропольского края рассматривал его в 2022 году. Истец требовал вернуть ему право собственности на построенные в регионе 25 вышек связи (опоры двойного назначения). Их «Русмаркет» построил по заказу «Энергии и К» за 92 млн руб., после чего взял в аренду для установки средств связи в интересах сотовых компаний. В контракте оговаривалось, что после завершения проекта право собственности на вышки будет поделено поровну. Однако, утверждал истец, компания-строитель оформила возведенные объекты целиком на себя.

Ставропольский арбитраж иск удовлетворил, однако прокуратуре в апелляционной инстанции удалось добиться отмены решения и направления дела на новое рассмотрение.

Дело в том, что надзорное ведомство, изучив вопрос, пришло к выводу, что сделка была фиктивной. По данным надзора, оба участника спора аффилированы между собой (эти данные предоставила ФНС), в действительности опоры были созданы ООО «Русмаркет» за собственные средства и для его хозяйственной деятельности, а полученные от ООО «Энергия и К» под видом оплаты строительства 92 млн руб. были выведены ООО «Русмаркет» в теневой оборот. Суд, однако, отметила прокуратура, не посчитал нужным проверить обстоятельства сделки. А принятие нужного предпринимателям решения, по мнению надзорного органа, стало возможно благодаря председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко, матери главы «Русмаркета» Даниила Лысенко.

Как говорится в ходатайстве Генпрокуратуры, госпожа Лысенко для учета интересов сына поручила рассмотрение иска судье Марине Керимовой, своей давней подруге, «с которой они вместе работают более 30 лет, начиная с преподавательской деятельности в Северо-Кавказском государственном техническом университете, вместе проводят досуг, отмечают дни рождения, дружат семьями». Мало того, назначению самой судьи Керимовой на должность, по данным прокуратуры, способствовала госпожа Лысенко.

Кроме того, по данным прокуратуры, председатель арбитражного суда якобы пыталась препятствовать получению надзором нужной информации в ФНС.

Поскольку законодательство запрещает рассмотрение дел судьей, прямо или косвенно заинтересованным в исходе процесса, то принятие объективного решения по иску, одной из сторон которого является сын председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, в данном суде невозможно, резюмирует в своем ходатайстве Генпрокуратура.

Стоит отметить, что компания «Русмаркет» входит в список активов экс-главы ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова, антикоррупционный иск Генпрокуратуры к которому сейчас рассматривается в столичном суде. По данным надзорного ведомства, похищенные у ОАО средства господин Каитов использовал для получения контроля над крупнейшим энергетическим комплексом Ставропольского края.

Александр Александров, Мария Локотецкая