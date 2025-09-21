СКР возбудил уголовное дело после атак ВСУ в Запорожской области

После атак ВСУ на населенные пункты в Запорожской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, 21 сентября украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли с помощью артиллерийского оружия жилые дома, гражданские и социальные объекты в Васильевке, Каменке-Днепровском и Токмаке.

В результате в Васильевке погиб один человек. Не менее 12 жителей пострадали. Кроме того, повреждены жилые дома и другие гражданские объекты. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство, а также умышленном повреждении и уничтожении имущества. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, из 12 пострадавших трое находятся в крайне тяжелом состоянии.