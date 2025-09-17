ХК «Адмирал» разгромил «Шанхай Дрэгонс» во Владивостоке со счетом 4:0

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс», базирующийся в Петербурге, вновь уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В середине второго периода с разницей в четыре минуты отличились Семен Кошелев и Павел Шэн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс», потерпевшие поражение от «Адмирала» во Владивостоке со счетом 4:0

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс», потерпевшие поражение от «Адмирала» во Владивостоке со счетом 4:0

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

В третьем периоде «огнедышащие» имели реальную возможность сократить отставание в счете, однако шайба после броска Макса Эллиса угодила в штангу. В ответ «Адмирал» организовал еще два взятия ворот «Шанхая» усилиями Семена Ручкина и Александра Дарьина. Последний гол был забит на 56-й минуте.

Таким образом китайско-петербурсгкий клуб потерпел третье поражение в регулярном чемпионате. Два из них приходятся на «Адмирал», еще раз «драконов» огорчил хабаровский «Амур». В следующем туре подпечные Жерара Галлана встретятся на «СКА Арене» с нижегородским «Торпедо».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА разгромил тольяттинскую «Ладу» на своем льду со счетом 6:1.

Андрей Маркелов