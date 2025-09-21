Девушка из Казани обязана выплатить певице Ларисе Долиной почти 15 млн рублей
Варвара Южанина обязана выплатить певице Ларисе Долиной почти 15 млн руб. Банковская карта девушки была использована мошенниками для вывода средств артистки. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Йошкар-Олинского городского суда.
Суд обязал девушку из Казани выплатить певице Ларисе Долиной почти 15 млн рублей
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Согласно заочному решению, Варвара Южанина заявляла, что потеряла банковские карты и телефон, однако она не предоставила суду доказательств утраты, а также не блокировала счет и не обращалась в полицию.
По данным «Бизнес Online», девушка из Казани за 10 тыс. руб. предоставила свою карту злоумышленникам, через которую впоследствии были выведены более 13 млн руб. артистки.
В итоге суд решил взыскать с Варвары Южаниной 13 млн руб. неосновательного обогащения и почти 1,9 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Помимо девушки, в иске фигурирует еще 9 ответчиков. Общая сумма, которую по решению суда они должны вернуть артистке, составляет около 54 млн руб.
Всего, по данным следствия, с апреля по июль 2024 года мошенники похитили у певицы 175,1 млн руб. и лишили ее прав на квартиру стоимостью 138 млн руб. Общий ущерб превысил 317,6 млн руб. Две недели назад суд также признал законным решение о возврате Долиной утраченной квартиры.