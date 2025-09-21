Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Он уступил китайскому спортсмену У Ибину, который занимает 196-ю строчку в рейтинге теннисистов-профессионалов.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу У Ибина. Игра продолжалась 3 часа 11 минут. В полуфинале турнира китайский теннисист сыграет с победителем встречи между Далибором Сврчиной из Чехии и Александром Бубликом из Казахстана.

29-летний Даниил Медведев суммарно провел в статусе первой ракетки мира 16 недель. В настоящий момент он занимает 18-ю строчку рейтинга. Медведев победил в 20 турнирах ATP в одиночном разряде.