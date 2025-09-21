Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику в случае эскалации отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажет помощь Польше и странам Прибалтики в случае эскалации отношений с Россией. Об этом он сказал журналистам, видеозапись опубликована на YouTube.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент не уточнил, в чем будет заключаться поддержка со стороны США. Он добавил, что США негативно оценивают инцидент с якобы вторжением российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства 19 сентября. По версии эстонских властей, три российских МиГ-31 незаконно находились в воздушном пространстве страны на протяжении 12 минут. В Минобороны России заявили, что МиГ-31 не нарушали эстонские границы.

10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, попавших в воздушное пространство республики. По версии польских властей, БПЛА были российскими. 19 сентября Польша утверждала, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море.

