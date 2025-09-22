Софт загружает экспорт

Экспорт российского программного обеспечения (ПО) показывает восстановление после резкого спада в 2022 году. Его объем вырос с $5,5 млрд в 2023 году до $5,9 млрд в 2024-м, а в 2025-м может достичь $6,5 млрд, в основном благодаря переориентации поставок с западных рынков на страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. При этом эксперты отмечают, что выход на эти рынки сопряжен с усилением конкуренции и требует преодоления серьезных инфраструктурных и валютных барьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным исследования «ТеДо», представленным на международном форуме Kazan Digital Week 2025, экспорт российского ПО после спада 2022 года начал показывать рост: с $5,5 млрд в 2023 году до $5,9 млрд в 2024 (прирост — 7,27% год к году). По прогнозам аналитиков, в 2025 году он достигнет $6,5 млрд (прирост — 10,17%). Основные IT-направления — финтех, edtech, цифровизация госсектора, e-commerce и кибербезопасность. Наибольшая доля объема экспорта отечественного ПО приходится на страны СНГ (30–40%), на Юго-Восточную Азию — 10–15% и т. д. (см. график).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Экспорт российских IT-услуг растет последние три-четыре года, но не является максимальным за последние пять лет. В 2021 году он составил $10 млрд. В 2022 году произошел существенный спад, до $5,5 млрд, вызванный геополитическими причинами, когда мы потеряли большую часть западного рынка. С 2022 года начался плавный рост экспорта ввиду переориентации экспорта ПО и IT-услуг на новые рынки — в страны Глобального Юга»,— отмечает партнер практики кибербезопасности «ТеДо» Максим Иванов. По его словам, «если пять-десять лет назад все шли на Ближний Восток, то после наводнения рынков большим количество игроков российские вендоры переориентировались на наиболее перспективные регионы, среди которых Латинская Америка и Юго-Восточная Азия».

Объемы продаж российских IT-решений за рубежом действительно выросли, но такое увеличение может быть связано в том числе со снижением в ряде государств интереса к продуктам «коллективного Запада», особенно в странах «с антиамериканской политикой», рассказывает замгендиректора по науке АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров. Но на мировых рынках отечественным разработчикам необходимо предлагать более современные решения и технологии.

Выход на международные рынки для российских разработчиков ПО является вызовом: им приходится конкурировать с крупнейшими глобальными вендорами. Но уже существуют успешные кейсы экспорта в дружественные регионы, благодаря стремлению этих стран избежать технологической зависимости, соглашается партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева. Однако, по ее словам, эта стратегическая задача требует долгосрочных инвестиций в локализацию и поддержку продукта. Это инвестиции в приземление ПО в стране: перевод, организацию техподдержки, обучение персонала, прочее.

«Пока сложно говорить о каких-то конкретных выигрышных сценариях масштабного выхода российского ПО на зарубежные рынки»,— говорит коммерческий директор ДАР (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Константин Смирнов. Во-первых, на протяжении последних нескольких лет внутри страны реализуется огромное количество проектов по импортозамещению софта и цифровизации различных отраслей — как в госсекторе, так и в частном бизнесе, поэтому основные ресурсы направлены в эти приоритетные сферы. Во-вторых, сейчас на рынки с низким уровнем цифровой зрелости (некоторые страны Азии и Африки) уже пробуют выходить многие азиатские и западные вендоры, что значительно усиливает конкуренцию, и в первую очередь в узкоспециализированных сегментах.

Директор департамента управления продуктом «Нанософта» Сергей Сыч называет ключевым барьером для экспорта российского ПО валютные и платежные риски, а также инфраструктурные разрывы. «Отключение CDN, SSL-сертификатов и репозиториев создает риски отключения сайтов, недоступность дистрибутивов для загрузки клиентами и т. д.»,— добавляет он.

Филипп Крупанин, Марианна Голдобенкова