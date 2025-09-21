Как применялась четвертая статья устава НАТО

Со дня основания НАТО в 1949 году четвертая статья устава организации, предусматривающая консультации с союзниками в случае угрозы безопасности, применялась восемь раз. В пяти случаях ее активировала Турция, в двух — Польша, еще в одном — за консультациями к НАТО обратилась сразу группа стран.

10 февраля 2003 года Турция, ссылаясь на ст. 4, обратилась к НАТО за консультациями из-за возможной угрозы ее населению в результате военного конфликта в Ираке. В ответ НАТО провело операцию «Демонстрационное сдерживание», в ходе которой была усилена граница Турции с Ираком.

22 июня 2012 года Турция запросила консультации с НАТО, после того как над Сирией был сбит ее самолет-разведчик RF-4E. Вскоре Анкара заявила, что решит проблему «исключительно дипломатическим путем».

3 октября 2012 года Турция применила четвертую статью, после того как пять ее граждан были убиты сирийскими снарядами. Анкара сделала запрос на размещение ракет Patriot, которые НАТО ей предоставило.

3 марта 2014 года Польша запросила консультации с НАТО в связи с ростом напряженности на востоке Украины.

26 июля 2015 года Турция обратилась к НАТО в связи с серией терактов в этой стране, в которых погибло около 30 человек.

28 февраля 2020 года Турция запросила консультации после гибели турецких солдат в результате авиаударов ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб.

24 февраля 2022 года Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия обратились за консультациями к НАТО в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине.

10 сентября 2025 года Польша применила четвертую статью после нарушения воздушного пространства страны 19 беспилотниками.