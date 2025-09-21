«Автомобилист» проиграл ХК «Нефтехимик» в матче КХЛ в Екатеринбурге

В матче чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Нефтехимику» со счетом 1:4. Игра прошла в воскресенье в Екатеринбурге.

Гости забросили четыре шайбы: Дамир Жафяров, Данил Юртайкин, Никита Попугаев и Андрей Белозеров отличились. У «Автомобилиста» единственный гол забил Семен Кизимов.

Следующая встреча между командами состоится 24 сентября в Нижнекамске, где «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист».

Напомним, 19 сентября «Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в серии буллитов в Екатеринбурге.