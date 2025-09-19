«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в серии буллитов в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая на льду «УГМК-Арены», завершилась со счетом 5:4 (1:2,1:0,2:2,0:0,1:0) в пользу хозяев. Победитель был определен в серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уже на третьей минуте хозяева вышли вперед благодаря нападающему Максиму Тарасову, но гости быстро сравняли счет усилиями Александра Пашина.

В середине первого периода «Спартак» вновь вышел вперед после гола Люка Локхарта, но Семен Кизимов вскоре восстановил равновесие.

В третьем периоде московская команда взяла инициативу: Герман Рубцов и Павел Порядин увеличили отрыв. Однако на 50-ой минуте Рид Буше отыграл один гол, а на последних минутах основного времени Семен Кизимов оформил дубль, переведя матч в овертайм.

Дополнительное время не выявило победителя. В серии буллитов Рид Буше забросил победную шайбу.

По итогам матча екатеринбуржцы набрали восемь очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с шестью очками располагается на четвертой позиции в Западной конференции.

Следующую игру «Автомобилист» проведет 21 сентября на своем льду против нижнекамского «Нефтехимика».

Полина Бабинцева