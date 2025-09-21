Лидер демократов в Сенате предостерег Трампа от «пути к диктатуре»

Президент США Дональд Трамп ставит страну на путь диктатуры, призывая Министерство юстиции преследовать политических противников. Об этом заявил лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер в интервью телеканалу CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чак Шумер

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Чак Шумер

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Господин Шумер отметил, что переговоры с Дональдом Трампом — это единственный способ избежать приостановку работы правительства США, которая может состояться 1 октября.

«Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей.— "Ъ") и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна»,— сказал Чак Шумер.

Вчера Дональд Трамп призвал генерального прокурора США Пэм Бонди начать судебное преследование лиц, которых он считает своими политическими врагами.