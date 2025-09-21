Как российские самолеты обвиняли в нарушении границ над Балтикой

В июле 2020 года Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 в течение двух минут нарушали воздушное пространство страны над Финским заливом. Хельсинки запросил разъяснения у России, но та отрицала факт нарушения.

В феврале 2021 года Минобороны Эстонии обвинило военный самолет Ил-76МД в нарушении границы в районе острова Вайндлоо. По версии Таллина, нарушение длилось около минуты.

В июне 2021 года Дания вызвала посла России после заявлений о том, что два российских истребителя Су-30 якобы нарушили ее воздушное пространство в районе острова Борнхольм.

В марте 2022 года Швеция заявила, что четыре российских военных самолета (два Су-27 и два Су-24) ненадолго нарушили ее воздушное пространство к востоку от острова Готланд.

В мае 2025 года власти Эстонии заявили, что российский истребитель Су-35 якобы нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Юминда, пробыв там менее минуты. Российскому дипломату была вручена нота протеста. В июне 2025 года Таллин вновь обвинял в нарушении границы российский Ил-76, а в начале сентября — вертолет Ми-8.

В мае 2025 года МИД Финляндии вызывал посла России в связи с предполагаемым нарушением двумя российскими военными самолетами границы в районе города Порвоо. Аналогичный инцидент, по версии Хельсинки, повторился в начале июня. Модели российских самолетов не назывались.