Хищений на курортах хватило для заграницы

В международный розыск объявлен бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ Эдуард Бабеев. Он обвиняется в хищении около 180 млн руб. при проведении ремонта четырех курортных объектов. Строитель скрылся за границей, поэтому все процессуальные решения в отношении него проводятся заочно.

В Московском городском суде на днях состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение Таганского райсуда столицы, продлившего срок заочного ареста Эдуарда Бабеева. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества было возбуждено УВД по ЦАО Москвы в апреле 2023 года. Эдуард Бабеев сначала проходил по нему свидетелем. Дожидаться изменения своего процессуального статуса он не стал и в декабре 2024 года покинул Россию. Постановление о привлечении бывшего управленца в качестве обвиняемого следователь в марте этого года вынес заочно. Также в отсутствие фигуранта Таганский райсуд столицы в июне принял решение о заключении строителя под стражу, а через два месяца — о продлении действия меры пресечения.

Адвокаты не соглашались с судебными решениями и обжаловали их в Мосгорсуде. В частности, в апелляционной инстанции адвокат Артем Юдин утверждал, что его подзащитный не скрывался от следствия и, находясь в России, регулярно являлся к следователю по первому зову. Защитник просил изменить обвиняемому меру пресечения на любую, не связанную с содержанием в СИЗО. Он настаивает, что довод следователя о том, что фигурант, оставаясь на свободе, может противодействовать расследованию, не подкреплен доказательствами. Прокурор выступил против изменения меры пресечения, судья жалобу защиты отклонил. На заседании апелляционной инстанции и стало известно, что Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск. Теперь материалы по нему будут направлены в Интерпол, правда, в нынешней международной ситуации экстрадиция строителя выглядит проблематичной.

По материалам дела, в 2021–2022 годах, когда господин Бабеев возглавлял ФГУП «Ремонтно-строительное управление», он подписал с ООО «Торговый дом М1» и ООО «УК "Уютный квартал"» договоры подряда на ремонт нескольких курортно-оздоровительных объектов. В частности, «Торговый дом М1» должен был отремонтировать санаторий «Нижняя Ореанда» в Ялте, оздоровительный комплекс «Клязьма» в Москве, «Красные Камни» в Кисловодске и филиал оздоровительного комплекса «Дагомыс» в Тверской области. А «УК "Уютный квартал"» — провести капитальный ремонт в медучреждениях управделами президента в Москве и области.

Однако, как впоследствии выявили проведенные УДП проверки, к назначенному сроку работы были выполнены не полностью, а какие-то — совсем не сделаны. Ущерб составил 177,7 млн руб. Материалы проверок были переданы в МВД, полиция начала расследование.

По версии следствия, господин Бабеев вступил в сговор с компаниями-подрядчиками, которые были с гендиректором ФГУПа аффилированы.

Адвокат Артем Юдин сообщил “Ъ”, что уже обращался к следствию с предложением о компенсации указанного в деле ущерба. Однако, как пояснил защитник, пока это сделать не удается, поскольку на 1,5 млрд руб., принадлежащих компаниям обвиняемого, наложен арест. Господин Юдин считает его неоправданным, поскольку на эти средства не начисляются банковские проценты, которые могли бы полностью покрыть убытки. Абсурдным адвокат считает и размер арестованного имущества, сумма которого в восемь раз превышает размер ущерба. Защитник обжаловала решение, но пока безуспешно.

Отметим, что Эдуард Бабеев не в первый раз привлекается к уголовной ответственности. Так, в апреле 2024 года Мещанский суд Москвы признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы с корыстной целью (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Экс-гендиректору вменяли в вину незаконное использование служебного автотранспорта московского филиала ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» после того, как организация была ликвидирована в 2017 году (фигурант ее ранее возглавлял). Сам господин Бабеев настаивал, что передача имущества филиала затянулась до 2019 года и приобретено оно было на собственные средства дирекции, поэтому он имел право им распоряжаться. В результате суд ограничился в отношении Эдуарда Бабеева штрафом в размере 70 тыс. руб.

Алексей Соковнин