Пластического хирурга Алтуняна осудили за распространение порнографии
Кунцевский районный суд Москвы 18 сентября на закрытом заседании приговорил пластического хирурга и блогера Юрия Алтуняна и его сына Артура соответственно к двум с половиной годам и двум годам условно. Они обвинялись в распространении порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Юрий Алтунян
Фото: Соцсети Юрия Алтуняна
Хирург был задержан в мае 2025 года и провел два месяца в СИЗО, затем его отправили под домашний арест. По материалам дела, фигуранты разослали порнографическое видео потерпевшей ее знакомым через интернет.
«Надо смириться наконец с тем, что я злодей в чужой истории, даже если я им никогда не был!» — так прокомментировал приговор у себя в соцсетях пластический хирург.