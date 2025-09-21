Розничные продажи мяса для шашлыка в России упали на 11,3% из-за холодного лета

В период мая—августа 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в России в натуральном выражении снизились на 11,3% год к году. Соответствующий спад зафиксировала аналитическая компания «Нильсен». В денежном выражении спрос за аналогичный период сократился на 7,4%.

За январь—август 2025 года продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 4,4% год к году, а в денежном — на 1,3%. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» отметили падение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов — на 15%. В среднем стоимость шашлычного набора этим летом обходилась в 3,4 тыс. руб., что на 10% больше, чем год ранее. Основной причиной снижения продаж является относительно холодное лето.

Несмотря на общий рост спроса на сырое мясо (в натуральном выражении — на 5% год к году, в денежном — на 11%), наблюдается смещение спроса в пользу продуктов с низкой добавленной стоимостью, что может быть связано со стремлением граждан к рационализации расходов. По данным «Сбериндекса», реальные потребительские расходы граждан в период 8—14 сентября сократились на 0,5% год к году.

